MLB》洋基破全壘打紀錄 單季100勝入袋

洋基菜鳥托瑞斯(右)揮出破紀錄的團隊第265支全壘打。(美聯社)

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中時電子報

洋基30日再挫紅襪，堂堂成為本季第3支百勝球隊，並且敲出單季團隊第265轟，刷新大聯盟歷史紀錄！由於今年3支百勝勁旅都是美聯球隊(紅襪、太空人、洋基)，確定不會像去年那樣上演百勝球隊爭冠的世界大賽。

兩隊此時都到了養精蓄銳階段，先發投手只投了2局左右，合計出動10多名投手。紅襪優替人林子偉也獲得上場機會，2打數1安打(二壘打)，負責守備中外野。至於洋基破紀錄的那支全壘打，是暴力新人托瑞斯(Gleyber Torres)所揮出。

4局上，托瑞斯瞄準一顆偏外角進壘球，推打成右外野全壘打，刷新了1997年水手隊創下的單季264轟大聯盟紀錄。早在年初國聯全壘打王史坦頓(Giancarlo Stanton)加盟時，外界就預測洋基可能會改寫全壘打紀錄。

所以今日史坦頓也不打算缺席，他7局上打下個人第38轟與第100打點，把洋基的團隊紀錄推進到266轟。史坦頓不愧是有名的猛將，他這轟飛越紅襪球場左外野的「綠色怪物」，直上第2層觀眾席。

撿到球的襪迷很不甘心，奮力將球扔回場內，彈跳之後正好打中正在跑壘的史坦頓，形成有趣的鏡頭。史坦頓揶揄說：「那是他的損失，這顆球應該很有價值，我寧可自己留著。」洋基終場以8-5獲勝。

(中時電子報)

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