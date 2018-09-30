高雄》韓國瑜聲勢大漲 他分析開始擔憂一件事

國民黨高市長參選人韓國瑜（右中）29日出席豐年祭活動，引發原民「暴動式」歡迎。（資料照,柯宗緯攝）

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中時電子報
／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜力戰民進黨鐵票倉，原先不被外界看好，但韓的高曝光度以及善於創造話題，讓他已逐漸拉近與民進黨參選人陳其邁的差距。不過有名網友質疑，網路聲量會不會反而幫陳其邁催票。他說若沒有激化選情，韓國瑜可能會勝選，但如果激化選情，韓很可能就會失敗。

高雄市長一戰持續拉鋸，據最新民調顯示，韓國瑜僅以2%落後陳其邁。昨日韓國瑜出席「原住民族聯合豐年祭盛典」活動，他一到場立即吸引許多原民朋友爭相握手、拍照，更高喊「凍蒜」，「韓市長」。此外，網路上近日也開始高度討論韓國瑜是否有逆轉的可能。

有名網友在PTT發文指出，年輕選民依舊支持韓國瑜，主要是因為韓國瑜「夠虎爛」，講經濟、如何賺錢。該網友分析，40歲以下的選民，在民進黨執政的多年來，都覺得有厭煩感。而高雄人不在乎什麼政績，只感覺當太久了，該換人了。韓國瑜講什麼並不重要，重要的是他們討厭民進黨長期執政於高雄了，「所以，他們想換口味」。

「他的政策是不堪一擊的」。該網友舉例韓日前講的亞洲醫美整所，120美元可割雙眼皮，3000元可以做完癌症化療。該網友說但根據健保給付原則，化療過程，自費額也要10多萬，其他由健保給付，「就可以看他的嘴炮功夫」。韓國瑜政策雖不明朗，但仍有部分40歲以上的選民會投給他，該網友說主因仍是因為民進黨在高雄執政太久，想換一點不同的口味。不過該網友點出，這樣會激起一些不投票，抗議蔡英文執政不佳的選民，去思考哪一個比較不爛。

對於底下有人說韓國瑜需要綠營幫忙製造新聞題材，該網友則回應稱他質疑的是這種網路聲量聲音，會不會幫陳其邁催票。他說把投票率衝高，真的有利於韓國瑜嗎？在他看來，如果沒有激化選情，可能韓國瑜會勝選；如果激化選情，很可能就會失敗了。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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