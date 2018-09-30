週末中山北路不打烊！「白晝之夜」邀你穿中山裝點亮台北

月霾 Moon Haze _馮嘉城、黃苑倍 Feng Jia-Cheng Huang Yuan-Bei _攝影師@暮雪城主。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

仰望夜空，亮白月亮映照台北、無牆美術館就在你身邊！本週末來這走走吧！一群穿著中山裝的朋友走在中山北路上，沿途裝置藝術閃耀，不打烊商店飄著咖啡香，散發濃厚人情味！令人企盼，最具爆發力的「台北白晝之夜」，將於10月6日晚上6點跨夜登場！

《亞伯之夢Herbert's Dream》匿名者劇團Compagnie des Quidams _photo credit © Giovanni Galardini

今年選定濃縮台北各時期繁華、深具文史故事與混搭風情的中山北路作為藝術發聲場域，圈定圓山周邊(北區)和南西商圈(南區)為兩大範圍，包含主策劃節目與響應活動，預計將在一個夜晚呈現至少43處藝術裝置、70場演出活動。台北捷運公司更首度不打烊，於10月7日凌晨1:00至6:00，在「台北車站」至「圓山」站區間，加開延長列車運輸服務！

邁入第三年的白晝之夜邀請策展人胡朝聖擔任藝術總監，提出「顛倒之城」的策劃精神，強調翻轉、顛覆、融混的概念，邀約來自海外 60組的藝術創作者參與。呈現的裝置作品與表演節目，也都緊扣「顛倒」概念，提供各種的觀看角度，去探討黑夜和白天、內外和上下、傳統和當代、繁華和窳陋、移動和固著等等的相應關係，藝術家以不同方式，將公共空間私密化、私密空間公共化，把空間解放，將城市重新定義！

Hi 讓我們今天就擁抱吧！（富邦藝術基金會提供）

亮點裝置作品包括，台灣藝術家王德瑜的〈第九十四夜〉，以布料與鼓風機，將白日的田園城市書店變身民眾須排隊進場的夜晚展演場；何采柔的燈光裝置〈I〉，在花博美術園區創造如時空洞般的超現實入口；蔡潔莘的裝置〈讓我們今天就擁抱吧!〉在雙城兒童公園內溫暖敞開雙臂，表達不分族群地接納、擁抱差異與多元。

董雅卉、蘇世訓於中山藏藝所和光點台北的〈囍事〉，結合對於中山北路婚紗街的觀察，以回收布料改製可互動體驗的服飾，讓民眾穿上拍照並體驗幸福時光。

人球 People Ball_唐唐發 Tang Tang-Fa。（主辦單位提供）

演出節目部分，野孩子肢體劇場與光能里社區居民共演，從中山地下街爵士廣場到花博舞蝶館開幕現場，以遊樂為白夜暖身；法國匿名者劇團（Compagnie des Quidams）的行動劇場《亞伯之夢》，將有超吸睛的四尊4公尺高，彷若燈泡發光體的人偶繞行花博舞蝶館周邊，在現實台北上演如夢似幻的魔力旅程；國際電影發行商也共同合作，在電影的播放中，將花博舞蝶館幻化成魔法世界等。

《噪型Noised》電波接收器 Sondes AV Duo

民眾的參與是白晝之夜的另一重點，「白晝之夜」不是侷限在一個夜晚，而是一個以市民和生活空間為舞台主角，並結合藝術家共同參與集體創作的年度期中文化發表。執行團隊藝外創意從6月開始已陸續舉辦「一夜情」系列活動，透過講座和展覽，鼓勵大家重新定義自己的城市，勾勒城市文化的未來與想像；也舉辦各式工作坊，帶領民眾一同創作、表演，從過程中發展出「每個人的白晝」。

為了呼應策劃概念與活動場域，主辦單位更提出「一起出來混！」白晝之夜也設下服裝守則Dress Code：歡迎參與民眾翻箱倒櫃，穿上自身所定義，能代表中山北路的「中山」裝。不論是各種時代曾往來這條路的名人、條通文化、婚紗文化，或者是各種天馬行空的衣著想像，都將成為當日街道上繽紛的風景，一起出來「混」到天明！

為了讓民眾盡興參與這每年僅此獨特一晚的藝術嘉年華，台北捷運公司首度不打烊，在「台北車站」至「圓山」站區間，於10月7日凌晨1:00至6:00提供列車運輸服務，歡迎民眾多加利用！午夜至凌晨2點搭乘捷運區間車，可於車廂內欣賞嚴梵與馬汀吉他二人組的音樂演出。

「2018白晝之夜」記者會現場，來賓與藝術家穿上「中山」裝合影。（主辦單位提供）

2018w台北白晝之夜

時間：10月6日下午6:00到10月7日上午6:00

地點：中山北路一段至三段

(中時電子報)

2018白晝之夜「點亮白晝」篇。10月6日一起出來混

2018白晝之夜
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