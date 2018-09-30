「小清新」文姿云亮相路跑活動 生日許願拚東奧

2018年09月30日 09:08 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2018長庚永慶盃路跑今天上午在台北、嘉義、及高雄三地開跑，共4萬人同時穿著橘色短T揮汗奔跑，台北場和高雄場則各邀請今年亞運空手道金牌選手「小清新」文姿云、體操鞍馬金牌選手李智凱擔任鳴槍嘉賓。

長庚永慶盃路跑從2010年起舉辦、今年邁入第9屆，台北場在總統府前廣場舉行，分為3公里休閒組及10公里競賽組，競賽組總獎金22萬，男、女選手各取優勝前10名頒獎；嘉義場和高雄場則各結合故宮南院、澄清湖棒球場兩個景點，讓民眾在路跑之餘，也可以沿途欣賞美景。

擔任台北場鳴槍貴賓的文姿云，過去也參加過障礙路跑，跟一場穿著蘇格蘭裙跑步的活動，儘管在教練指示要好好休息、讓身體恢復而無法今天下場一起跑，她還是特地起個大早響應活動，感謝長庚運動醫學團隊長期照顧、大力支持運動。

文姿云透露，亞運結束兩周後在德國有場比賽，不過她主要是去做情蒐，接下來目標是10月中一場攸關東京奧運積分賽的比賽要拚，以及11月的世界盃。

文姿云昨天過25歲生日，她透露並未特別慶祝，「不過教練昨天為了感謝訓練員、心理治療師等幫助我們很多的幕後團隊，就請大家吃下午茶，大家也趁這個機會幫我唱生日快樂歌小小慶祝一下。」至於生日願望，文姿云說：「第一個就是身體健康，這樣才能維持訓練，替自己跟國家爭取更多佳績；第2個是大家好好在國家隊保持熱情，為東京奧運好好拚一下；第3個願望就放在心裡許囉！」

台北長庚紀念醫院院長謝燦堂，從小就熱愛運動，50歲那年因為打羽球過於激烈，阿基里斯腱斷裂，復原後尋找其他運動，跑步相較之下比較不那麼激烈，便展開了他的路跑人生，從2004年紐約馬拉松開始，他一一成功挑戰全球六大馬松賽事，2007年芝加哥、2009年柏林、2010東京及波士頓，最後在去年倫敦拚完最後一塊六大馬拼圖。

66歲的謝燦堂補充，把跑步融入生活、工作就變得有趣多了，未來還是會繼續跑，「下一個目標就是『雅典經典馬拉松』，希望可以順利朝聖這條古時候傳令兵奔波傳令而喪命的賽道，感受文化、緬懷歷史。」

(中時電子報)