「小清新」文姿云亮相路跑活動 生日許願拚東奧

雅加達亞運空手道金牌選手文姿云(右二)擔任2018長庚永慶盃路跑鳴槍嘉賓。(陳筱琳攝)

友善列印
中時電子報
／台北報導

2018長庚永慶盃路跑今天上午在台北、嘉義、及高雄三地開跑，共4萬人同時穿著橘色短T揮汗奔跑，台北場和高雄場則各邀請今年亞運空手道金牌選手「小清新」文姿云、體操鞍馬金牌選手李智凱擔任鳴槍嘉賓。

長庚永慶盃路跑從2010年起舉辦、今年邁入第9屆，台北場在總統府前廣場舉行，分為3公里休閒組及10公里競賽組，競賽組總獎金22萬，男、女選手各取優勝前10名頒獎；嘉義場和高雄場則各結合故宮南院、澄清湖棒球場兩個景點，讓民眾在路跑之餘，也可以沿途欣賞美景。

擔任台北場鳴槍貴賓的文姿云，過去也參加過障礙路跑，跟一場穿著蘇格蘭裙跑步的活動，儘管在教練指示要好好休息、讓身體恢復而無法今天下場一起跑，她還是特地起個大早響應活動，感謝長庚運動醫學團隊長期照顧、大力支持運動。

文姿云透露，亞運結束兩周後在德國有場比賽，不過她主要是去做情蒐，接下來目標是10月中一場攸關東京奧運積分賽的比賽要拚，以及11月的世界盃。

文姿云昨天過25歲生日，她透露並未特別慶祝，「不過教練昨天為了感謝訓練員、心理治療師等幫助我們很多的幕後團隊，就請大家吃下午茶，大家也趁這個機會幫我唱生日快樂歌小小慶祝一下。」至於生日願望，文姿云說：「第一個就是身體健康，這樣才能維持訓練，替自己跟國家爭取更多佳績；第2個是大家好好在國家隊保持熱情，為東京奧運好好拚一下；第3個願望就放在心裡許囉！」

台北長庚紀念醫院院長謝燦堂，從小就熱愛運動，50歲那年因為打羽球過於激烈，阿基里斯腱斷裂，復原後尋找其他運動，跑步相較之下比較不那麼激烈，便展開了他的路跑人生，從2004年紐約馬拉松開始，他一一成功挑戰全球六大馬松賽事，2007年芝加哥、2009年柏林、2010東京及波士頓，最後在去年倫敦拚完最後一塊六大馬拼圖。

66歲的謝燦堂補充，把跑步融入生活、工作就變得有趣多了，未來還是會繼續跑，「下一個目標就是『雅典經典馬拉松』，希望可以順利朝聖這條古時候傳令兵奔波傳令而喪命的賽道，感受文化、緬懷歷史。」

(中時電子報)

NBA》不遮刺青就場場罰款 JR怒批… MLB》洋基沙胖蓄意砸人 被禁賽5…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。