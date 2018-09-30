影》印尼海嘯捲起車、房撞擊陸地！恐奪數千人命

印尼蘇拉威西島發生規模7.5強震，引發海嘯巨浪。喪生人數不斷攀升。(圖/美聯社)

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中時電子報
印尼強震引發海嘯巨浪

印尼蘇拉威西島發生規模7.5強震，引發海嘯巨浪，當局稱目前已造成至少420人喪生，但是印尼副總統卡拉(Jusuf Kalla)更聲稱災情恐蔓延擴大，死亡人數可能攀升至數千人。當地媒體指出，還有很多人受困在旅館倒塌的瓦礫堆中。對外聯絡通訊和交通都尚未恢復。

印尼蘇拉威西島發生規模7.5強震，引發海嘯巨浪，沖斷橋樑，畫面相當怵目驚心。(圖/路透)

路透(Reuters)報導指出，周五(28日)黃昏，印尼當地正在舉辦一個城市海灘節的活動，突如其來的海嘯巨浪將岸邊民眾吞噬。因此災情相當慘重。目前證實至少超過400人喪生。

印尼國家災害管理局(BNPB)發言人Sutopo Purwo Nugroho說，當地數千座房屋、醫院和大型商場都倒塌了，還有一座橋梁被海水沖走。這是通往聯外的主要幹道，但是目前已被切斷。

Nugroho解釋說，這個恐怖海嘯不光是夾帶巨浪而來，它還捲著汽車、原木和房子，可以說所有陸地上的物品都被它掀起來，相當可怕。它以每小時800公里的速度，拚命撞擊海岸線，因此帕盧市(Palu City)的傷亡人數和災情恐不斷擴大。

報導還說，被6米波浪擊中的一家當地酒店廢墟中，至少仍有數十人受困其中。

(中時電子報)

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