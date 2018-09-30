長庚永慶盃路跑 高雄場澄清湖畔8000人響應

永慶盃路跑高雄場30日上午在澄清湖畔開跑，吸引8000多人參與。（林宏聰攝）

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高雄長庚邀請民眾一起揮舞毛巾操熱身。（林宏聰攝）
高雄長庚安排傳遞火把、象徵薪火相傳，別具意義。（林宏聰攝）
永慶盃路跑高雄場30日上午在澄清湖畔開跑。（林宏聰攝）
永慶盃路跑高雄場30日上午在澄清湖畔開跑，沿途有啦啦隊美少女、三太子為民眾熱情加油。（林宏聰攝）
周邊並規畫20個健康促進與社福團體公益攤位，緬懷創辦人王永慶「取之社會、用之社會」公益理念。（林宏聰攝）

長庚醫療體系今年第9年舉辦永慶盃路跑活動，30日早上高雄、台北、嘉義同步起跑，全台共3萬人報名，高雄長庚今年第4次舉辦，8000多人在澄清湖畔健康跑動，不少人攜家帶眷同行，在南台灣難得的涼風中，越跑越健康。

高雄長庚醫院院長王植熙表示，今年是創辦人王永慶逝世10周年，永慶盃路跑特別邀請2018亞運英雄及鄰近學校的體育校隊出席代言，並安排傳遞火把、象徵薪火相傳，別具意義；現場更帶領民眾一同學習毛巾操、洗手操，散播運動及健康理念。

高雄長庚投入運動醫學照護計畫，與運動員關係相當密切，30日上午2018亞運三少李智凱、陳傑、陳靖一起出席高雄永慶盃會場，並與文山中學、陽明國中體育校隊互動、傳遞火炬，將運動家精神代代相傳。

在地政治人物也群起響應，高市副市長蔡復進帶領多位局處首長出席，民進黨高雄市長參選人陳其邁、立委趙天麟、許智傑、國民黨籍立委黃昭順、綠營議員邱俊憲、陳慧文等人也到場與民眾共同揮灑汗水。

主辦單位更集結展出嘉義縣的永慶樓校舍寫生得獎作品，周邊並規畫20個健康促進與社福團體公益攤位，緬懷創辦人王永慶「取之社會、用之社會」公益理念。

(中時 )

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