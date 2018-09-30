逃過一劫！海嘯前 印尼餐廳員工看到海邊沒水急撤

2018年09月30日 09:24 中時電子報 戴安瑋

印尼中蘇拉威西省昨晚發生強震，引發海嘯，濱海城市巴路市（Palu）受創慘重。（當地餐飲業者范永勝提供）中央社記者周永捷雅加達傳真 107年9月29日

印尼蘇拉維西島28日發生規模7.5強震，引發逾6公尺高海嘯，造成384人死亡，但在中蘇拉威西省巴路市經營餐館的范永勝說，海嘯來將他的餐廳沖毀，但員工早已全數逃出，迄今仍待在安全的地方，能全數逃出的主因，是員工看到海邊沒水時就開始跑、員工早知道海嘯要來。

范永勝對《中央社》表示，災難發生時，他人在雅加達，他在這次地震重災區中蘇拉威西省巴路（Palu）的海邊經營餐館，有員工向他報災情時說，看到海嘯在到來之前，海水會發生明顯的退潮，巴路市岸邊昨晚就發生類似情形，

所以「餐廳員工看到海邊沒有水時就開始跑了，員工知道海嘯要來了。」

他指出，前天晚上海嘯來襲時有6公尺之高，他的餐廳和餐廳所在的購物中心都被海浪沖毀了，購物中心的鏡子碎裂滿地；從昨晚到今天持續有多次餘震發生，餐聽員工還不敢回家，繼續住在地勢較高的安全地方。

范表示，網路上如今流傳海嘯襲擊巴路市岸邊的影片，影片拍攝位置就是在這家購物中心，他的餐廳就在這家購物中心靠近海邊的一樓，海嘯一襲來，餐廳就被沖毀了。

他說，他的員工上午還能和他通上電話，但現在已經完全通訊中斷，中午開始就連絡不上餐廳員工。由於當地停電，他推測員工可能手機電池的電量耗盡，無法與外界通話。

(中時電子報)