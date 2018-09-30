823淹水餘悸猶存！「前瞻治水」這次優先做的是？

823豪雨成災，嘉義縣農損4.5億元最慘重。（嘉義縣政府提供）

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中時電子報
／整理報導

今年8月23日開始中南部台灣降大雨，造成多數水災，初估農畜牧損失逾上億元！行政院核定前瞻基礎建設水環境計畫之「縣市管河川及區域排水整治計畫」，係採滾動式檢討方式辦理，今年0823熱帶低氣壓豪雨造成台灣中南部地區淹水災情後，水利署即已啟動調查檢討程序，並於9月14日審議急待辦理之排水改善工作，調整經費勻應。

水利署表示，針對0823豪雨而受災的雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市及屏東縣，該署已依照行政院核定前瞻基礎建設-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」規定，在原預算額度內啟動滾動檢討，優先針對淹水較嚴重之瓶頸渠段，依照規劃報告，於9月14日審議通過如高雄市的福安排水、土庫排水，臺南市的三爺溪排水、六塊寮排水、虎頭溪排水，雲林縣大義崙排水、延潭排水，嘉義縣台19線以西之荷苞嶼排水支流鴨母寮排水及中三塊排水、龍宮溪支流前東港排水、內田排水及考試潭排水等改善工作。

另外，水利署自103年起辦理流域綜合治理計畫，即已將出流管制及逕流分擔納入規劃，前瞻治水計畫原即已考量相關工作，今年5月立法院通過水利法修正，新增出流管制及逕流分擔專章後，水利署正全力推動中，未來將依規劃完成情形，比照此一模式，納入計畫內辦理。

水利署強調，行政院賴院長在立院進行的治水報告中提出5項新作為，已研擬具體行動方案，並將於明年召開的「全國治水檢討會議」中廣納各界意見，適時納入計畫辦理。

(中時電子報)

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