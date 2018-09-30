北農考察變遊歐惹議 Lin bay 好油：吳音寧天生神力

2018年09月30日 09:37 中時電子報 戴安瑋

北農總經理吳音寧10月2日將率領董事會成員前往歐洲進行12天參訪，遭爆料多屬觀光行程，行程有紅燈區、outlet引發爭議。對此，熟悉農產市場生態的「Lin bay 好油」表示，「看了吳音寧去歐洲參訪的行程，我真的覺得吳總真是天生神力」。

Lin bay 好油說，我也常常出國看市場，但我資質可能比較差，我去看國外的市場都要花很多的時間，了解這個市場怎麼經營、獲利模式、集散物流怎麼跑、週邊交通、便利程度等，我去過許多不同的大型批發市場，也了解不同批發市場在不同環境下的競爭，我有部分客人是走批發市場的通路，所以我必須了解這些批發市場，才能了解大家如何合作。

這次吳音寧去的是rungis international market ，這個市場已經超越一般wholesale market批發市場的概念，它是一個國際級的批發市場，如果是我去這邊，我應該會有兩三天的時間在這邊，但吳總畢竟是天生神力，她考察這邊只需要花3個小時，就可以考察完成，這種專業是我望塵莫及。

Lin bay 好油表示，農產或生鮮物流的業者如果要去歐洲考察，通常都會花五六天的時間，安排鹿特丹跟rungis這兩個行程，因為這些點都是世界領先的地位。

鹿特丹是歐洲的門戶，許多的農產品、食品都是透過鹿特丹集散到世界各地，鹿特丹不只是一個港口，他也是非常先進的冷鏈物流專區，也包含了像New cold等國際大型的冷鏈物流集團。

在那裡已經脫離一般冷鏈物流的觀念，是一個整合式冷鏈專區的概念，包含新加坡跟上海市也不斷跟鹿特丹取經，建造冷鏈物流區，在這個港口冷鏈物流區的觀念也是台灣目前落後其他國家的地方。

吳總一直強調冷鏈物流，這次也是去考察，去了全世界冷鏈物流最先進的區域不去看冷鏈物流，去梵谷森林公園、去庫勒慕勒美術館，可能北農未來的冷鏈物流需要結合美術的部分，創造不同的冷鏈物流，所以才花心思去參觀這些文化觀光景點。

Rungis international market 也是公股跟民股都有持股的公司Semmaris這來管理，公股跟民股共同管理這種大型壟斷式又跟民生習習相關的設施，這種例子在世界上到處都是。

但他們很少像台灣那麼扭曲在經營上都是政治任命，公股有維護公共利益的使命，但經營管理當然還是交給專業的人來經營，而不是每幾年一次的政治任命，幾年一次的政治任命只會讓這種公司失去競爭力。

交給專業的人來經營當然是以經營的能力跟績效為考量，能不能協助供應商供貨穩定，解決供應商面對的問題，協助承銷商買貨，吸引更多的承銷商加入，當承銷商越來越多的時候，供銷的生產端會賺不到錢嗎？

很多好的制度，最後在台灣都走歪了，躲在何必曰利的道德大旗之下，變成一種權貴資本主義。

最後，Lin bay 好油表示， 韓國瑜之前去九州的董事團，團費五萬塊被段宜康嫌的要死，如今吳音寧帶了一個12萬的高級歐洲觀光團，去年也帶了一個高級總團費280左右的高價團，不知道段宜康怎麼看吳音寧呢？

(中時電子報)