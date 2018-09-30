亞洲詩歌節＠台灣！重量級國際詩人來台論藝術

2018年09月30日 09:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

語言不能盡解的 就讓它們綻放成詩！用詩歌書寫過去、記錄現在，探討未來！文化部齊東詩舍年度重點活動「台北風雅頌─2018亞洲詩歌節」將於9月28日至10月1日登場，除邀請來自日本、韓國、越南、泰國、印尼、香港、澳門及中國知名詩人來台交流，並於28日下午於齊東詩舍舉辦歡迎茶會，邀請向陽、顏艾琳、陸穎魚、金尚浩等逾10位詩人齊聚一堂。

本次活動所邀請的詩人包含日本和合亮一（Ryoichi Wago）、韓國朴賢洙（Park Hyu-soo）、越南陳黎山意（Trần Lê Sơn Ý）、泰國札卡里亞‧阿瑪塔雅（Zakariya Amataya）、印尼勞達‧丹邛‧巴努瓦（Raudal Tanjung Banua）、中國余秀華、林東林以及香港陳滅，澳門陸奧雷等，詩人們表示詩歌的穿透力可跨越語言、政治、文化制度的隔閡，並超越界線激盪出美麗的火花。

應邀來台的9位詩人，將從9月28日至10月1日在齊東詩舍與閱樂書店舉辦12場專題演講、座談及朗誦沙龍。活動首日將由台灣著名詩人向陽先生，以「□不住的□□：我的後殖民台灣書寫」專題演講為詩歌節揭開序幕。

隨後接續登場的主題包括陳滅、陸奧雷談在地記憶與現代性的抵拒；福島核災後，戮力以書寫修補、思辨災難傷痕的日本詩人和合亮一，與江文瑜教授探討災難中文學的位置和力量；陳黎山意、勞達‧丹邛‧巴努瓦聚焦國境內／外的流動與追求；余秀華、楊澤談余秀華詩展演的孤獨與寂寞等，另朴賢洙、余秀華及陳滅亦將發表專題演講，在朗誦沙龍中，則能聽見詩人們如何以聲音書寫。

緊接著在「2018亞洲詩歌節」之後，齊東詩舍【詩的復興】計畫將邀請國內知名詩人吳懷晨開設現代詩塾系列講座，以及去年「台灣詩人流浪計畫」得主王珊珊與陳昀晨分享其流浪、創作的心路歷程，10月20日起還有「詩影展」，歡迎喜愛藝文的朋友共襄盛舉。

(中時電子報)