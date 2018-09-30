中職》菜鳥日吸奶嘴會球迷 楊晉豪超正面「代表還有進步空間」

2018年09月30日 09:47 中時電子報 鍾亞芳 /新北報導 /新北報導

2018富邦悍將新生入學典禮，18名新生換上球團精心準備的服裝出席。（富邦悍將提供）

富邦悍將29日舉辦菜鳥日歡迎新秀球員加入，今年以「2018富邦悍將新生入學典禮」為主題，2016年至2018年的新進球員都換上球團精心準備的服裝出席，2017年選秀獲得富邦首輪指名的楊晉豪以及2018年選秀狀元戴培峰被抽中為幼稚園組，首次與球迷見面就得穿著圍兜兜又吸奶嘴，不過楊晉豪對此則相當正面，認為這代表自己還有非常大的進步空間。

今年富邦球團對菜鳥日主題保密到家，球員直到看到服裝才知道自己會扮演什麼角色，今年富邦以「新生入學典禮」為主題，分為幼稚園組、國小組、國中組以及高中組還有競技啦啦隊組。

國小組(左起)范國宸、曾慈恩、王詩聰、胡冠俞。（富邦悍將提供）

除了楊晉豪與戴培峰，蕭憶銘與申皓瑋同為幼稚園組的女同學，胡冠俞及曾慈恩是國小組男同學，王詩聰、范國宸扮演國小女生，歐書誠以及吳世豪則為國中組，陳明軒和陳仕朋則以高中男女同學裝扮出場，另外還有王正棠、陳勤宗、陳品學、張竣龍、林志洋與張瑞麟以競技啦啦隊服裝壓軸出場。

國中組(左起)歐書誠、吳世豪、陳明軒、陳仕朋。（富邦悍將提供）

今年季中以狀元之姿加盟富邦的戴培峰28日加盟記者會還穿著帥氣筆挺的襯衫，今天卻化身為幼稚園的小朋友，雖然對於自己得以這樣的裝扮首次面對球迷有點意外又無奈，不過他說：「還有其他人是反串女生，我這樣應該算還好了。」至於楊晉豪則樂觀表示：「這代表我們還有很大的進步空間啊！」

高中組(左起)王正棠、陳勤宗、張瑞麟、陳品學、張竣龍、林志洋。（富邦悍將提供）

今年在一軍表現不錯的吳世豪穿戴假髮與裙子笑說：「看學長去年是扮威漫英雄，本來以為也可以那樣的，沒想到今年是這個主題。」人生頭一遭反串女生，吳世豪頻頻撥弄假髮，「這這個一直弄到我的眼睛。」表現出與在投手丘上相當不同的反差萌，讓眾人笑翻天。

而最突兀的非王詩聰莫屬，身高192公分的他戴上黑色西瓜皮假髮和吊帶百褶裙，壯碩高大的身材背著動物圖案的可愛後背包，「戲胞」十足的他相當「稱職」，摸著自己的假髮笑說：「我今天是櫻桃小丸子。」

(中時電子報)