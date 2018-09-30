不只悄悄買5套S-400 印度向俄軍購可望超過3,000億

2018年09月30日 09:51 中時電子報 楊幼蘭

S-400飛彈防空系統

就在俄羅斯總統普丁10月5日訪問印度前，新德里已悄悄通過以54.3億美元（近1,700億台幣），向俄羅斯採購5套S-400「凱旋」（Triumf）飛彈防空系統的專案。

據《防務新聞》（Defense News）報導，當一名印度國防部高官被問及，新德里在美國反對下做出這個決定，華府會有什麼反應時，他表示：「我們已就這問題向華府表達了自身立場。」

而政府對政府的正式合約，則可望在10月5日的第19次印俄高峰會時宣佈。此外，據俄羅斯衛星網報導，消息人士透露，儘管美國威脅制裁，但新德里在印俄峰會期間，仍可望與俄羅斯簽署超過100億美元（約3,000億台幣）的軍購案。

除了S-400外，印度還將採購4艘價值20億美元（約610億台幣）的1135.6「風暴海燕級」（Krivak-class）護衛艦，以及價值10億美元（約300億台幣）的KA-226輕型直升機等軍事裝備。

不過，華府最在意的還是印度採購S-400，而新德里堅持購買，自有它的考量。印度國防部前國防採購財務顧問考施什（Amit Cowshish）說，「顯然印度國防部深信，對彌補現有戰力的關鍵缺口來說，S-400「凱旋」系統很理想。既然如此，印度就沒道理要在美國的壓力下屈服，縮手不向俄羅斯採購武器。」

印度一直擔心，在美國針對制裁俄羅斯而立的「以制裁反擊美國敵人法」（CAATSA）下，向莫斯科採購武器可能面臨的命運。

(中時電子報)