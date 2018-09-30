高雄》民進黨用洪荒之力「滅韓」 鈕則勳：反助漲韓國瑜聲勢

年底縣市長大選，高雄市長選戰已成為外界最受關注焦點，國民黨候選人韓國瑜從一開始不看好到現在五五波的緊繃態勢，已使得民進黨不得不重兵回防高雄。（本報系資料照片）

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中時電子報
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年底縣市長大選，高雄市長選戰已成為外界最受關注焦點，國民黨候選人韓國瑜從一開始不看好到現在五五波的緊繃態勢，已使得民進黨不得不重兵回防高雄。就算民進黨對外宣稱高雄選情穩定，但從民進黨近來對韓國瑜一連串抹黑的攻勢，便可看出民進黨在高雄選戰的艱辛。然而，民進黨不用政績來說服人民，而是用洪荒之力來滅韓，文化大學廣告系教授鈕則勳直言恐招致反效果！

對於近來民進黨的選戰策略，鈕則勳於《NOWnews》的名家論壇撰文指出，由於韓國瑜現在在高雄聲勢直逼陳其邁，逼得民進黨不得不將現階段選戰聚焦在「滅韓」上，祕書長洪耀福及高雄九位立委接連出手，先是批評韓國瑜沒有真功夫，而後又針對在旗津開設賭場、消滅母語的議題上攻擊韓國瑜。無獨有偶，現在連親綠的政論節目都猛攻韓國瑜，和執政的民進黨搭配的天衣無縫。

而韓國瑜除了澄清外，更反擊民進黨抹黑造謠，國民黨立院黨團也為其助攻，藍綠兩軍戰火激烈，高雄現已成為最具可看性的六都選戰。然而，民進黨的攻勢不僅沒有使韓國瑜聲勢下滑，更助長這位非典型國民黨候選人的聲勢。

鈕則勳分析有三個原因，首先就是因為韓國瑜某種程度類似台北市長柯文哲，兩人皆屬於非典型的政治人物，符合網友的胃口。其次，當民進黨不斷抹黑韓國瑜時，等於暴露民進黨這20年來對高雄執政政績的心虛，因為若真是底氣足，何必怕這隻大鬧天宮的孫悟空？再者，民進黨說要打擊假新聞，但看看民進黨攻擊韓國瑜的新聞，很多不都是斷章取義或壓根就是不對，這些不都符合假新聞定義嗎？

鈕則勳於文末總結雖然民進黨的滅韓可為韓國瑜帶來利多，但韓國瑜要勝選，光靠民進黨秀下限是不夠的。韓國瑜應將自己接地氣的非典型性格極大化展現出來，更要對自身的政見做更細致的說明，讓高雄選民理解並接受，這樣翻盤才可美夢成真。

(中時電子報)

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