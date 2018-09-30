盧警察跑腿「看麵線有沒有開」 刁婦嗆：不去就檢舉

婦人報案要求警察「看麵線有沒有開」，被拒絕後嗆員警「不去就檢舉」。圖為【台中楊大腸蚵仔蝦仁麵線開元路總店】隱藏版「天使紅蝦麵線」。(翻攝臉書)

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中時電子報
/綜合報導

把人民保母當萬用工具人？台南市警五分局開元派出所日前接獲一通令人哭笑不得的電話，一名婦人打電話，要求警察查看夯爆的麵線名店「台中楊大腸蚵仔蝦仁麵線開元路總店」有沒有營業，員警委婉拒絕卻被婦人揚言檢舉，只好無奈到店家查看狀況「回報」給婦人。

據自由時報報導，28日開元派出所接到婦人來電，婦人先是要求員警給派出所隔壁的麵線店電話，員警表示沒有電話，婦人再次「盧小小」要員警查看麵線店的有否營業，員警當場一愣，委婉拒絕婦人的要求，客氣回應「這不是警察的工作」，卻被婦人撂狠話「如果你不為民服務，我就檢舉你！」，讓員警只好走到派出所外查看，並跟婦人說麵店有開，婦人得到答案後立刻掛掉電話，沒說一聲謝謝。

由於當天才發生成大醫院喋血案，派出所上下忙得不可開交，員警此時接到民眾無理的要求，僵持5分鐘才妥協幫忙出去「跑腿」。台南市警五分局長陳錦文得知民眾濫用報案電話，還揚言檢舉不受理服務的員警，氣憤地說服務不能無限上綱，說「要就檢舉我這個分局長，別找基層麻煩！」

至於是哪家麵線好吃得讓民眾不惜要檢舉警察？答案是位在台南北區的「台中楊大腸蚵仔蝦仁麵線開元路總店」，這家麵線因用料太膨湃，裝滿滿的蝦仁、蚵仔爆紅，先前曾有民眾不滿店家沒開發票爆發衝突。該店家得知民眾濫用報案後，也為警察抱屈，直呼「就像之前有人把救護車當小黃一樣，實在很誇張！」

(中時電子報)

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