欠卡債吞藥自殺 警將她救回：努力賺錢還債

2018年09月30日 10:15 中時 胡欣男

39歲黃姓婦人前天因積欠卡債還不出錢，情緒低落想不開，獨自出門意圖尋短，其母親焦急報案協尋，並申請緊急定位，北市警中山分局圓山派出所警員胡耀仁、林彥諶據報發動協尋，至飯店救出仰藥自殺的婦人，送醫急救撿回性命。婦人清醒後表示，會珍惜生命，與家人想辦法還清卡債。

中山分局圓山派出所於28日9時許，接獲警察局緊急自殺協尋通報，員警見緊急協尋手機號碼定位於本農安街一帶，立即由巡邏警員胡耀仁、林彥諶趕赴該處附近協尋。因情況緊急，巡邏警員立即鎖定周邊賓館逐一清查訪問，後於新生北路3段巷弄內飯店，發現有女子冒用男性身分證投宿。

警方說，飯店監視器影像顯示該女子神志不清、走路搖晃，入住後也沒離開房門，員警覺得情況不對，立刻上樓拍打房門，見該房門無人應答，遂協同飯店人員開門進入，婦人躺在床上雖有生命跡象但意識模糊，身旁有許多拆封的安眠藥與酒瓶，研判喝酒服用安眠藥輕生，立即通報119消防人員送馬偕醫院急救。

經醫院搶救，將婦人從鬼門關救回，婦人丈夫至醫院照護，向警方表示，27日晚間妻子因卡債問題無法繳納，一時情緒低落離家，且有輕生念頭，感謝警方積極協尋，阻止憾事發生。

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(中時 )