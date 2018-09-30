完蛋了！老闆突問員工誰在追劇 他說溜嘴狂被警告

2018年09月30日 10:24 中時電子報 戴安瑋

職場好黑！有網友說mobile01上求救說，某天老闆找員工談心，突然詢問員工上班時間有看到誰在追劇？他一時緊張說溜了嘴，怎麼辦？他並問大家，同事上班分心做其他的事，到底該不該告訴老闆呢?引起鄉民熱議，有網友回說，「你完蛋了」、「絕對不行，因為老闆會把你賣了XD」。

原po在mobile01上以「老闆詢問時是否該講實話」為題po文說，老闆最近找我們談心，但談話過程中，突然詢問到上班時間是看到誰在追劇？可不可以跟他說？但尷尬的是，因為情境下可能一時緊張不自覺就把名字說出來，但補充了一句但他事情都做完了才會看，老闆聽了只說叫我別學他，但擔心會不會害到他。在這種情形下一般是會說實話還是不會？

該編po文引起網友熱議，有網友警告他說，「老闆的套路，你簡單被套出」「你完蛋了」、「誠實是美德」，「你被賣了+1，你會被同事拉黑+100000」、「你都已經捅別人一刀了，再拔出來也沒有意義」

也有網友說，「多一事不如少一事」、「華人的職場是不容許說實話的」、「職場上，跟自己無關的人、事、物 最好不要多嘴才是上策！」更有網友認為「裝傻就對了！」、「我會選擇裝傻帶過 做好自己份內工作」、「下次應該要回：因為我太專注在我的工作上面，所以都沒有注意別的同事在做什麼」。

(中時電子報)