NBA》里歐納德暴龍初登板 狂電拓荒者不留情

里歐納德穿上暴龍球衣的首場熱身賽攻下12分。(美聯社)

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中時電子報
黃及人

今年夏天跟馬刺上演「賣我」鬧劇的里歐納德，30日總算首次穿上暴龍球衣亮相，他先發打了19分鐘，貢獻12分、3助攻，帶領新東家暴龍122比104橫掃拓荒者，拿下新球季熱身賽首勝，同從馬刺交易過來的丹尼格林只拿5分。

里歐納德上季只替馬刺出賽9場例行賽，大部分時間都用治療腿傷為由缺陣，甚至季後賽都不見蹤影，等到球季結束，就不斷對外放話要離開馬刺，結果這場鬧劇整整上演快一個多月，才在馬刺把他交易到暴龍之後宣告落幕。

結果暴龍展現相當重視里歐納德的決心，除了積極想要讓他明年夏天續約，更持續放話里歐納德待在暴龍相當開心，30日排出里歐納德、丹尼格林、羅瑞、邁爾斯與伊巴卡的先發陣容，上半場還跟拓荒者陷入膠著戰局。

但在第3節，暴龍反而靠著替補陣容發威，一舉擴大領先差距到兩位數以上，畢竟這僅是一場熱身賽，拓荒者也沒拿出全部真正實力應戰，最後就以18分之差落敗，暴龍以替補中鋒瓦蘭丘納斯17分最高，羅瑞也有15分進帳。

拓荒者則以利拉德12分最高，他也是全隊唯一得分上雙的球員，不過新球季陣容跟上季變化不大的拓荒者，明顯刻意保留實力，全場沒人上場超過20分鐘，看來是想等到新球季開打之後，再來玩真的！

(中時電子報)

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