農陣成員多入朝當官 農民今年竟吃土

農委會副主委陳吉仲（左）、北農總經理吳音寧（右）。（合成圖／中時資料照）

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中時電子報

北農總經理吳音寧10月2日將率領董事會成員前往歐洲進行12天參訪，計有36個人去，熟悉農產市場生態的「Lin bay 好油」表示，其中跟董事會有關的一共28人，非董事會編制的部分，包含吳音寧在內6名北農員工以及1名員工眷屬，剩下的一個名額，就是北農公司顧問、美濃農村田野學會執行理事溫仲良。

他說，溫仲良是農陣的一份子，只要google 溫仲良 農陣，就可以看到他參加很多農陣訓練營隊擔任主講者的資料，而他本人也是推動農村及客家文化等相關事務為主。一個愛鄉土愛農業的農村文化推廣者，卻接受北農的招待參加這種名為考察實為玩樂的旅遊團。至於說他專精農產運銷？這也太凹了吧？

吳音寧那個位置是政治任命，不需要農產運銷專業，吳音寧肯好好學習好好做，交出好成績也沒什麼問題，但連顧問都找非農產運銷專業的，這我就覺得很納悶了？顧問是一個以專業為考量的位子，但這個位子還是選擇靠關係任命。

畢竟農陣的人可是當朝新貴，農陣的陳吉仲當上了副主委把吳音寧拉來當北農總經理把溫仲良拉來當北農顧問，農陣的蔡培慧當上立法委員，農陣的詹順貴當上了環保署副署長，農陣的曾旭正當上了國發會副主委，農陣的姚量議當上了台北畜產的總經理現在在當中央畜產會的副執行長。農陣裡面主要的角色大概只有政大的徐世榮沒有去當官。

而在農業端最關鍵的人就是農委會副主委陳吉仲，當初吳音寧就是他極力推薦，甚至還在廣播節目說吳音寧是最好的人選，他會負責派人協助她訓練她，他擔保吳音寧沒問題，有問題的話他負責。

他還曾經在民進黨的中常會專門報告吳音寧績效很好遠勝過韓國瑜，結果今年一到八月北農的營收減少，也沒發獎金，結果說是天氣太好的影響，去年天氣也很好啊，只有一次大雨剩下都沒事了，去年怎麼沒有今年那麼慘？

農民吃土到底有多嚴重？鄉下銀行比較少，可以存錢的地方就是農會信用部，所以農民如果賺錢農會信用部的存款就會增加，農民如果虧錢農會的信用部就會減少，雲林以葉菜為主的二崙農會，今年存款少了兩億多，因為虧損要不斷的領錢出來用。

結果吳音寧現在這些問題，陳吉仲都沒有任何聲音了，陳吉仲才是一切的始作俑者，就是陳吉仲勾出這一切的結構，陳吉仲去年還說要讓專業的農戶四年農家所得成長到180萬，這個鬼扯的話也敢講，今年不要說成長了，吃土更嚴重。

民進黨執政兩年，實際的農業負責人是陳吉仲，主委只是負責剪綵的，叫吳音寧去北農質詢也一樣叫不動，這兩年執政的好壞，看地方農業相關人員的低支持度，就知道施政是票房毒藥，地方的農民罵吳音寧罵的要死。

一個號稱從農村出來要幫助農民的人，卻變成農民嫌棄，盤商力挺的狀況，這實在太奧妙了。

(中時電子報)

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