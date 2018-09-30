聯合國大會 貝里斯批2758號決議不應存在

2018年09月30日 10:43 中時 陳建瑜

聯合國29日舉行總辯論，我友邦貝里斯外長Wilfred Elrington在演說中聲援台灣，並說聯合國援引1971年聯大第2758號決議，對台灣作政治及人道制裁（embargo），貝國認為此種制裁在聯合國根本不應存在。

除尼加拉瓜及梵蒂岡尚未發言外，目前有瓜地馬拉、宏都拉斯及海地元首並未在演說中提及台灣，瓜國與宏國維持以往發言不提及台灣，而海地則是過去4年都有聲援台灣，今年卻罕見未提。預計10月1日友邦將有尼加拉瓜及梵蒂岡代表發表演說。

Wilfred Elrington在演說中指出，貝里斯秉持一樣的決心，重申其為2300萬台灣人民之請願，呼籲迅就台灣參與聯合國體系採行新作法。

Wilfred Elrington強調，台灣是全球第22大經濟體，民主蓬勃發展且完全遵守國際規範與標準。然即便全球認可其之成功，且聯合國會員國皆願與此快速成長之經濟體通商，聯合國卻切斷與台灣之關係，甚至拒絕承認台灣護照之合法性，進而阻止台灣旅客進入聯合國參訪。

Wilfred Elrington表示，聯合國援引1971年聯大第2758號決議對台灣作政治及人道制裁，貝國認為此種制裁在聯合國根本不應存在。

(中時 )