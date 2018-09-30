韓國公開賽》周天成狂攻對手 今年第3冠到手

2018年09月30日 10:51 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣羽球一哥周天成（圖）28日在雅加達—巨港亞運羽球男子單打決賽，不敵地主印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie），銀恨居次。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月28日

2018韓國羽球公開賽今天進入決賽日，第一場賽是由男單冠軍戰打頭陣，台灣男單一哥周天成以21：13、21：16直落二擊敗印尼選手蘇吉亞托（Tommyu Sugiarto），拿下個人今年第3座冠軍，周天成是繼1999年陳鋒之後，首位在韓國公開賽單打項目奪冠的台灣選手。

周天成目前世界第4，蘇吉亞托（Tommyu Sugiarto）世界第14，兩人過去8次交手，各4勝4負，最近兩次交手贏家是蘇吉亞托，今天獲勝，周天成也算是中斷對戰2連敗，比賽結束他也興奮的大吼出來。

首局蘇吉亞托率先得分，不過周天成隨即追平，雖然一度5：8落後，但周天成連得6分，率先以11：8進入暫停，回來之後周天成持續加入攻擊，蘇吉亞托除了難以防守，也發生一些失誤，讓周天成連得10分而已20：10先獲得局末點，蘇吉亞托雖搶回3分努力延長戰線，最後還是由周天成21：13先下一局。

第2局周天成持續在進攻速度上做快慢轉換，並掌握幾次攻擊扣殺得分，加上蘇吉亞托一次發球犯規，周天成再次11：8已領先之姿進入暫停，就算場邊許多印尼球迷用高分貝加油聲力挺蘇吉亞托，周天成不為所動，就算一次挑戰失敗、一次判斷失誤回球掛網，靠著防守創造出進攻機會得分，終場21：16，只花39分鐘就鎖定勝利。

(中時電子報)