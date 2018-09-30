「千人斬」大哥率小弟耍狠 警掃蕩竹聯幫貔貅堂逮人

竹聯幫貔貅堂陳姓大哥喜歡穿著「千人斬」T恤耍狠。〔警方提供〕

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中時
謝明俊
竹聯幫貔貅堂陳姓大哥，涉嫌專在北市文山區一帶吸收青少年加入，並藉幫派勢力恃強凌弱。〔警方提供〕
竹聯幫貔貅堂陳姓大哥，涉嫌專在北市文山區一帶吸收青少年加入，並藉幫派勢力恃強凌弱。〔警方提供〕

竹聯幫貔貅堂陳姓大哥，涉嫌專在北市文山區一帶吸收青少年加入，並藉幫派勢力恃強凌弱，還指派手下小弟擔任詐欺車手，甚至赴醫院急診室叫囂尋仇，台北市刑大偵五隊蒐證年餘，日前在本波掃黑行動中，將陳姓大哥及５名手下拘提到案，依組織條例等罪嫌送辦。

市刑大偵五隊表示，警方是在年前接獲檢舉指稱，對外自稱是竹聯幫貔貅堂大哥的２５歲陳姓青年，專在文山區一帶吸收青少年加入幫派，藉幫派勢力恃強凌弱、以眾暴寡，並指派集團成員擔任詐欺車手。

警方偵查期間發現，陳嫌曾夥同手下小弟多人，在北市文山區某家ＫＴＶ喝酒唱歌時，僅因集團成員與人發生口角，動刀將對方砍傷，對方經文山區醫院急救，陳嫌竟再率眾到醫院急診室外叫囂尋仇，幸警方及時趕到驅散。

市刑大偵五隊指出，陳嫌平日隨身攜帶甩棍等器械，隨時對他人暴力相向，陳嫌更喜歡穿著「千人斬」字樣Ｔ恤帶頭逞狠。警方經過年餘蒐證後，日前循線在北市文山區，逮捕主嫌陳姓大哥，及江姓、林姓、楊姓、及翁姓少年等5人到案，並查獲毒品愷他命48.78公克、電子磅秤、毒品分裝袋、開山刀、本票、存摺及新臺幣三萬元等證物，詢後依法移送北檢偵辦。

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(中時 )

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