高雄》網友檢驗陳其邁政見：根本跟姚文智同等級！

2018年09月30日 10:56 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，高雄市長選情已成五五波，國民黨高雄市長候選人韓國瑜聲勢扶搖直上，緊追民進黨的陳其邁，為防翻盤，民進黨開始重兵固守高雄。現民進黨開始針對韓國瑜的政見猛攻，民進黨秘書長洪耀福更稱韓國瑜是花拳繡腿。但網友好奇為何民進黨拿放大鏡檢視韓國瑜，卻不檢驗陳其邁，沒想到這一查下去，網友驚呼陳其邁根本跟姚文智同等級！

由於韓國瑜現在在高雄聲勢直逼陳其邁，逼得民進黨不得不將現階段選戰聚焦在「滅韓」上，洪耀福及高雄九位立委接連出手，先是批評韓國瑜沒有真功夫，而後又針對在旗津開設賭場、消滅母語的議題上攻擊韓國瑜。無獨有偶，現在連親綠的政論節目都猛攻韓國瑜，和執政的民進黨搭配的天衣無縫。

對此，有網友就在批踢踢發文，好奇為什麼民進黨拿放大鏡檢驗韓國瑜卻不檢視陳其邁？沒想到這一查下去，該網友發現「陳其邁跟姚文智根本同一個等級的吧」！什麼工業4.0、區塊鍊、 大數據、數位市場等大概念通通丟進來，錢哪來？如何做到？感覺跟高中生寫作文一樣，略懂概念就開始硬塞，給人感覺就是講空的漂亮話，反正估計選上了，沒一個具體的數字目標，也沒人會檢視，大概就是成立幾個專案就算有做了吧！只覺得把選舉搞得跟作文比賽一樣，結果這種沒人檢視只會檢視韓的政策可行性，真的很雙標！

底下網友也紛紛留言，「你不講我還不知道陳其邁有政見勒，以為只有正義溫暖」、「其邁的政策 = 抒情文」、「政見不重要，掛對黨徽就贏了」、「臺灣價值就是綠啊！這樣還要檢驗政見嗎」，還有網友直言「因為陳沒有政見，AI、工業4.0、區塊鏈，這些跟老百姓的日常生活有啥關係，政策無法落實到生活中，充其量只是口號，用來騙票的，更何況還沒提到任何作法…所以沒人討論陳的政策」。

(中時電子報)