踢爆用毛巾擦馬桶遭貼特殊標籤　飯店出集團出面道歉

2018年09月30日 11:13 旺報 孫曜樟

大陸一名辛姓（化名）男子去年8月入住山東濟南的一家全季飯店時，在洗手間安裝了攝像頭，拍到清潔人員在打掃房間時，使用客人用毛巾清潔馬桶的視頻，辛先生隨後將該視頻曝光。今年8月辛先生到廣州出差，入住同一集團酒店，竟發現被貼上「特殊提醒標籤」，事情曝光後引發網議論，為此該酒店集團在30發出道歉聲明並將備註改為「給我們提建設性建議的VIP。

去年8月，辛先生（ 化名）入住山東濟南的一家全季飯店時，在洗手間安裝了攝影機，結果拍攝到保潔人員在打掃房間時，使用客人用毛巾清潔馬桶的畫面，辛先生隨後將該視頻曝光。全季飯店事後表示，該名員工在衛生清掃時確實存在嚴重違規行為，酒店向當事人及社會公眾表示深刻的道歉。

今年8月31日，辛先生到廣州出差，入住了廣州一家桔子水晶快捷飯店，該飯店與全季飯店同屬華住會旗下飯店，在辛先生入住時，該飯店櫃檯接待人員告訴辛先生，在酒店登記資訊的頁面上，辛先生在「特殊提醒」一欄中，被標注為「此客人入住會在衛生間安裝攝像頭取證」。辛先生隨後發現，該工作人員所說內容屬實。

整起事件曝光後，華住集團30日上午發表聲明表示，對於不妥用詞給客人帶來的不佳感受，我們致以最真誠的道歉，並已立即第一時間取消了不當備註，更新備註為「給我們提建設性建議的VIP」。

華住集團在聲明中強調，「特別提醒」功能是為了記錄下客人的喜好或特殊要求，以期客人在下次入住時盡可能提供更個性化的服務，飯店方無意也沒有權利對客人進行任何評判，該事件的發生，提醒我們即使出發點為善，也需要經常檢查與覆核。

(旺報 )