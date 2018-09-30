新北》侯友宜「市民總部」成立 馬、洪、周、朱替侯造勢

國民黨新北市長參選人侯友宜「市民總部」今（30日）上午10時許，舉行成立大會，前總統馬英九、前台北縣長周錫瑋、前國民黨主席洪秀柱、新北市長朱立倫等出席替侯造勢。（葉書宏攝）

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國民黨新北市長參選人侯友宜「市民總部」今（30日）上午10時許，舉行成立大會，前總統馬英九、前台北縣長周錫瑋、前國民黨主席洪秀柱、新北市長朱立倫等出席替侯造勢。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜「市民總部」今（30日）上午10時許，舉行成立大會，前總統馬英九、前台北縣長周錫瑋、前國民黨主席洪秀柱、新北市長朱立倫等出席替侯造勢。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜「市民總部」今（30日）上午10時許，舉行成立大會，前總統馬英九、前台北縣長周錫瑋、前國民黨主席洪秀柱、新北市長朱立倫等出席替侯造勢。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜「市民總部」今（30日）上午10時許，舉行成立大會，前總統馬英九、前台北縣長周錫瑋、前國民黨主席洪秀柱、新北市長朱立倫等出席替侯造勢，現場聚集逾千名支持者，侯友宜強調，「國家第一，正義、榮譽是要用生命守護的。」

馬英九、周錫瑋、洪秀柱、朱立倫、侯友宜等先後按下手印，象徵團結、一棒接一棒，現場「凍蒜聲」此起彼落，還有不少新住民穿著母國服裝出席力挺。

馬英九致詞時表示，侯友宜氣勢越來越旺，但也提醒選舉日逼近，會有越來越多「奧步」，要小心提防；另外，前促轉會副主委張天欽居然把促轉會自比為明朝皇帝的特務機關，這種心態非常可怕，期盼促轉會可以先自己改革好，若不改革難保不會出現第2個張天欽。

馬英九提到，促轉會主委黃煌雄應該要好好改革，另外，要送給促轉會20字建議，「拒絕做東廠、反對幹特務、證人先證己、自清後人清！」馬致詞後先前離開趕往基隆造勢活動。

侯友宜致詞前先向台下一鞠躬感謝各界支持，他表示，對的事情一定勇敢走下去，回想當初要選舉時，家人都反對，不該介入政治是非圈，從警校畢業後內心有價值一輩子必須捍衛，國家第一，正義、榮譽是要用生命守護的。

侯友宜回想從警時代勇敢往前衝，他強調，國家需要團結的，不需要對立、衝突，國家有難匹夫有責。

侯友宜表示，時代要與時俱進、一棒接一棒，市民總部是開心的總部，市民就是老闆，400萬市民就是主任委員，市民來告訴選辦要做什麼？該做什麼？聆聽市民的心聲，創造不一樣的新北市，無論別人如何抹黑，絕對不甘示弱，替市民創造好日子。

圖說：國民黨新北市長參選人侯友宜「市民總部」今（30日）上午10時許，舉行成立大會，前總統馬英九（左三）、前台北縣長周錫瑋（左二）、前國民黨主席洪秀柱（右二）、新北市長朱立倫（右三）等出席替侯造勢。（葉書宏攝）

(中時 )

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