彰化家扶二林【新台灣人小學堂】大小書虫相見歡　馬前總統與家扶兒 一同體驗黑暗對話

2018年09月30日 11:01 中時電子報 綜合報導

「城邦濱海小學堂」彰化家扶二林【新台灣人小學堂】大小書虫相見歡活動，9月29日於台北社企大樓揭開序幕，特別邀請前總統馬英九蒞臨現場，和家扶兒一起體驗黑暗遊戲，並頒獎勉勵優秀的孩子。

城邦文化藝術基金會於2010年發起「城邦濱海小學堂」視訊閱讀陪伴計畫，針對濱海偏鄉弱勢家庭國小學童，推動視訊伴讀計畫。2011年，新台灣人文教基金會加入認養小學堂的行列，成立了彰化家扶二林【新台灣人小學堂】，由淡江大學會計系同學擔任志工，每週三透過視訊為家扶兒提供「一對一」閱讀陪伴，線上共讀好書、並且分享生活和心情。

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新學期初始，特別舉辦大小書虫相見歡兩天一夜活動，讓視訊兩端的大朋友與小朋友面對面交流互動，為未來為期一年的視訊伴讀暖身。活動開幕式邀請前總統馬英九、新台灣人文教基金會副執行長鍾沛君、城邦文化藝術基金會董事長何飛鵬和執行長龔汝沁、淡江大學會計系主任顏信輝蒞臨，為孩子帶來重量級的祝福。

開幕式上，與會貴賓頒獎勉勵年度表現優異的孩子，包含全勤獎、閱讀獎、成績進步獎、行為改變獎、2018年「城邦濱海小學堂」繪畫比賽中年級組第三名等；馬前總統頒贈閱讀獎，表彰過去一年來閱讀冊數最多的孩子，得獎學童能從愛閱讀的馬前總統手中領獎，備感榮耀、亦深具傳承意義。馬前總統也肯定大學生擔任志工，學生們投入時間和心力視訊伴讀，不僅開拓了偏鄉孩子的視野，更能豐富自己的生命經驗。

彰化家扶主任王震光表示：「感謝新台灣人文教基金會、城邦文化藝術基金會與淡江大學會計學系，長期關懷彰化家扶兒少。現場20位家扶兒來自芳苑、大城和二林，大多是單親、隔代或新住民的家庭，因為有了城邦濱海小學堂志工的陪伴，讓弱勢孩子的改變與成長看得見；更要感謝馬前總統多年來對家扶兒的關心與鼓勵，期勉家扶兒積極向上，學習馬前總統樂於分享和熱心公益的精神。」

城邦文化藝術基金會何飛鵬董事長表示：「閱讀與陪伴，是幫助弱勢學童脫離困境的最佳方式，也是城邦濱海小學堂成立的宗旨，感謝家扶基金會一直是推動濱海小學堂的重要夥伴，並期待邀請更多理念契合的單位加入，給偏鄉孩子一個翻轉人生的機會。」

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主辦單位特別規劃了黑暗對話體驗遊戲，讓孩子體會視障朋友的生活感受、進而學習同理心；馬前總統、鍾沛君副執行長和何飛鵬董事長一起加入體驗，三人分別手持會發出聲音的物品引領蒙眼的學童前進終點線，參與者和在旁觀看的孩子都需展現高度同理心，才能順利完成挑戰任務。學童也透過黑暗體驗，在遊戲中理解黑暗並不可怕，只要堅定自我、相互扶持，一定能夠突破困境、有所成長。

(中時電子報)