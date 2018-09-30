空軍色軍醫請喝安眠藥奶茶 醫務所內企圖性侵女兵

2018年09月30日 11:32 中時 洪榮志

空軍劉姓中尉醫官去年12月請女兵喝奶茶時，偷偷摻入FM2等藥物，並假借按摩舒緩不適，扶女兵躺上病床，企圖強脫褲子、揉胸，但因對方不斷反抗，才罷手未得逞。事後女兵通報處裡，劉坦承下藥揉胸，但否認性侵意圖。台南地方法院不採信仍依加重強制性交未遂罪判刑5年10月，此案仍可上訴。

判決書指出，去年12月劉某在網路購買管制安眠藥FM2與使蒂諾斯，當月某日接近中午時，見被害女兵到餐廳打飯，偷偷將半顆FM2及1顆使蒂諾斯摻入奶茶中，拿給對方喝。

女兵喝下不久藥效即發作，覺得全身無力、頭暈想吐，身體不適。劉某攙扶對方前往醫務所休息，還聲稱可替她按摩穴道舒緩不適症狀，經女兵同意後，劉某竟然強脫對方的外褲撫摸私處，還將手伸入女兵上衣揉胸。女兵試圖踢開劉男，也要求不要再按了，但劉某都置之不理，還企圖脫掉女兵內褲，但因對方極力反抗，劉才作罷。

事後，女兵趕緊打電話給同為現役軍人的男友求救，女兵男友隨即向上級通報，並陪同女友驗尿。

偵訊時，劉某坦承在奶茶中下安眠藥，並撫摸私處、胸部等處，但辯稱不知道下的藥物中有FM2，還強調絕無性侵犯意。不過，法官認為，劉某從國防醫學院畢業，擔任醫官也已2年半多，不可能不知道摻入的藥物中有FM2，並不採信他的辯詞，罪證明確且犯後沒有悔意，因此依加重強制性交未遂罪判刑5年10月。

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(中時 )