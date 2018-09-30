空軍色軍醫請喝安眠藥奶茶 醫務所內企圖性侵女兵

空軍醫官去年請女兵喝奶茶時，偷偷摻入FM2等藥物，企圖性侵女兵。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時

空軍劉姓中尉醫官去年12月請女兵喝奶茶時，偷偷摻入FM2等藥物，並假借按摩舒緩不適，扶女兵躺上病床，企圖強脫褲子、揉胸，但因對方不斷反抗，才罷手未得逞。事後女兵通報處裡，劉坦承下藥揉胸，但否認性侵意圖。台南地方法院不採信仍依加重強制性交未遂罪判刑5年10月，此案仍可上訴。

判決書指出，去年12月劉某在網路購買管制安眠藥FM2與使蒂諾斯，當月某日接近中午時，見被害女兵到餐廳打飯，偷偷將半顆FM2及1顆使蒂諾斯摻入奶茶中，拿給對方喝。

女兵喝下不久藥效即發作，覺得全身無力、頭暈想吐，身體不適。劉某攙扶對方前往醫務所休息，還聲稱可替她按摩穴道舒緩不適症狀，經女兵同意後，劉某竟然強脫對方的外褲撫摸私處，還將手伸入女兵上衣揉胸。女兵試圖踢開劉男，也要求不要再按了，但劉某都置之不理，還企圖脫掉女兵內褲，但因對方極力反抗，劉才作罷。

事後，女兵趕緊打電話給同為現役軍人的男友求救，女兵男友隨即向上級通報，並陪同女友驗尿。

偵訊時，劉某坦承在奶茶中下安眠藥，並撫摸私處、胸部等處，但辯稱不知道下的藥物中有FM2，還強調絕無性侵犯意。不過，法官認為，劉某從國防醫學院畢業，擔任醫官也已2年半多，不可能不知道摻入的藥物中有FM2，並不採信他的辯詞，罪證明確且犯後沒有悔意，因此依加重強制性交未遂罪判刑5年10月。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )

「千人斬」大哥率小弟耍狠 警掃… 要妻子快跑 屋主留下滅火嗆傷送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。