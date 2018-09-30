影》球迷展現雷射肩 怪力男被自己開轟球砸到

洋基隊史坦頓（Giancarlo Stanton）30日被自己的開轟球砸到。（路透）

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中時電子報
/綜合報導

在棒球比賽中，當客隊轟出全壘打，接到球的主場球迷都會將球丟回場內，不過30日紅襪隊與洋基隊的比賽，洋基隊「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）竟然被紅襪主場球迷的「回傳球」砸到，意外引發討論。

紅襪隊此役於主場迎戰洋基隊，作客的洋基隊前5局已以7比2遙遙領先，沒想到6局上首位打者史坦頓竟然又擊出左外野方樣向陽春炮（本季第38轟），洋基將領先拉開至8比2。

而當史坦頓繞壘時，沒想到在左外野撿到開轟球的黑衣男子展現雷射肩將球丟回場內，沒想到球斫地後一個反彈竟然砸到正在跑壘的史坦頓，不過史坦頓並不以為意，並相當有風度地朝左外野方向致意。

洋基終場以8比5獲勝，不但成為本季大聯盟第3支百勝隊伍，此役托瑞斯（Gleyber Torres）、史坦頓、相繼轟出洋基本季第265、266轟，刷新大聯盟單季單隊最多全壘打的紀錄。

(中時電子報)

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