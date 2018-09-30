南迴公路缺醫院 陳芳明：前瞻計畫前瞻不到的地方

圖為南迴公路車龍綿延數公里的景像。（資料照,莊哲權攝）

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中時電子報
／綜合報導

南迴公路全長118公里，卻沒有一家有病床的醫院可以救命，讓許多重症病患因無法及時送醫而喪命。日前長期關注偏鄉醫療資源的知名導演楊力州拍短片「來不及墓園」，盼大眾能關注這個問題。對此，作家陳芳明則在臉書撰寫「這是二十一世紀的台灣嗎」一文，並點名屏東、台東的執政者以及中央政府的執政者，直言「這裡是你們『前瞻計畫』所前瞻不到的地方」。

楊力州在臉書貼出一段名為《來不及墓園》的影片，他說他在月初時接到朋友的訊息，希望可以幫幫忙，因為南迴醫院倡議十多年了，至今卻遲遲無法設立，讓他相當困惑。楊力州提到對於推動南迴醫院不遺餘力的排灣族醫師徐超斌，他說他不解為何多年來這麼多人的協助，為什麼還是無法設立？「我的孩子生病時，在城市裡可以獲得完善的醫療照顧；那同樣繳交健保費，但住在南迴公路延線的孩子呢？我不捨」。

紀錄片中，有名修墳師傅「福壽伯」回憶自身經歷，他說他兒子曾發高燒，但沒有醫生，只能找密醫，無奈小孩仍高燒到42度，必須送高雄、屏東或台東市區，送達醫院時，醫生問他們怎麼現在才送來？福壽伯則無奈表示「沒辦法啊！我們那邊連車都沒有，難道我要用抱的跑來嗎？」

福壽伯的兒子在今年過世，他無奈表示「這沒辦法，這是他的命，他出生錯地方，他如果生對地方，今天就不會這樣」。他也說他有跟他兒子講，不要再這麼傻了！過奈何橋的時候要看，那邊比較有錢、比較方便的就要去那邊，不要再往山上跑。字字句句透露出偏鄉醫療資源短缺的無奈。

對此，陳芳明也在臉書提及此事，並表示「這是一國兩制的台灣嗎？這是二十一世紀的台灣嗎？」他也呼籲屏東縣、台東縣的執政者，中央政府的執政者看看這部紀錄片，「容許我拭淚邀請你們來看吧。這裡是你們『前瞻計畫』所前瞻不到的地方」。

(中時電子報)

文章來源：Fang-Ming Chen臉書

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