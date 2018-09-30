台北》林瑞圖競總成立 柯丁到場待遇差很大

台北市長柯文哲(左)為台北市議員林瑞圖(右)站台。(黃世麒攝)

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柯文哲(中)為林瑞圖站台助選，被媒體及民眾團團包圍，柯做了個遠望的動作，看看離舞台還有多遠。(黃世麒攝)
柯文哲(右)為林瑞圖(中)站台。(黃世麒攝)
柯文哲(左)為林瑞圖(右)站台。（黃世麒攝）
林瑞圖對丁守中透露不滿情緒。（黃世麒攝）
丁守中(右)約11點半到場，林瑞圖(左)未主動上前迎接，直到丁守中發現他後，才被動與丁握手，與熱情歡迎柯文哲的態度相差甚大。（黃世麒攝）

無黨籍台北市議員林瑞圖競選總部30日成立，台北市長柯文哲、副市長鄧家基、陳景峻先後到場致意。柯文哲抵達現場後，受到民眾熱情歡迎，從下車處到舞台，短短150公尺不到的路程走了10多分鐘。

柯文哲致詞時盛讚林瑞圖是最認真的議員，陳情請託的案件數量很多，「把資料攤開來看就知道了！」並強調林都不是為了個人利益，而是為了市民。

活動開始前，有傳出國民黨台北市長參選人丁守中要到場，林瑞圖聽聞感到驚訝，語帶諷刺地說，丁從宣布參選以來從未來找過他，今天卻想不請自來，還說丁若到場，也沒有時間讓他上台講話，「人家就看不起我啊！」言談中對丁頗多不滿。

丁守中約11點半到場，林瑞圖未主動上前迎接，直到丁守中發現他後，才被動與丁握手，與熱情歡迎柯文哲的態度相差甚大。

(中時 )

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