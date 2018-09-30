NBA》浪花兄弟輪番開火 勇士留力小輸灰狼4分

柯瑞準備要跟杜蘭特擊掌慶賀。(美聯社)

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柯瑞強行切入禁區，遭到灰狼前鋒泰吉布生的壓迫防守。(美聯社)

尋求3連霸的勇士，30日迎接新球季首場熱身賽來臨，對手正是去年NBA中國賽的對手灰狼，儘管「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生攜手轟下38分，勇士仍在末節刻意「留手」，最後就以100比104輸給少了吉米巴特勒助陣的灰狼。

勇士上半場幾乎都看「浪花兄弟」輪流表演，第1節先是柯瑞三分球投6中4、獨拿12分，次節換成克雷湯普生三分球3投全進、包辦11分，加上杜蘭特提供適時支援火力，打完上半場，勇士取得71比65的小幅領先。

但打到第3節，勇士總教練科爾選擇把柯瑞、克雷湯普生、杜蘭特3人換下休息，剩下時間都用替補球員撐場，自然被灰狼抓住機會，一舉扭轉戰局，且順利領先到比賽槍響，起碼身為衛冕軍的勇士，替補得到該有的磨練機會。

柯瑞最後只打20分鐘，就有21分、4助攻與2籃板的高績效，克雷湯普生也拿17分，杜蘭特16分，卓雷蒙格林2分、8助攻與4籃板，剛加盟的考辛斯雖然仍因腳傷無法上場，科爾卻把他叫來比賽現場替隊友加油打氣。

「我們希望考辛斯可以坐在板凳席，與隊友、教練待在一起，且能彼此交流，」科爾說，「今晚他真的一直跟我們在交流，對於他來說，這麼久沒法打球當然很煎熬，但他跟隊友待在一起越久，將來也就越快可以融入我們。」

灰狼則以傑夫提格17分最高，取代吉米巴特勒先發的羅斯也有16分，目前正跟灰狼大鬧賣我戲碼的巴特勒，30日連球場都沒有來，灰狼把他列在傷兵名單當作解釋，可惜外界都已知道，除非確定去留，他恐怕不會在熱身賽出現了。

(中時電子報)

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