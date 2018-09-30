《翻爆旺美食》一吃就上癮！人氣NO.1冰淇淋甜蜜推薦

2018年09月30日 11:47 中時電子報 綜合報導

◎混搭新滋味 玫瑰冰品超吸睛

熊豆咖啡位於基隆市和平島附近，面對正濱漁港的大窗坐擁港灣海景，餐點、咖啡都是老闆楊立宜親自研發，其中法式冰淇淋「玫瑰俏美眉」，粉嫩的玫瑰巧克力外殼不計成本使用「小山園抹茶」，冰淇淋內餡則採用法國覆盆莓果泥、在地火龍果，平均製作一個需要耗時2、3小時，想吃還得提前一天預約。

◎自創冰淇淋 冰火交融保證上癮

位在板橋湳雅夜市旁、開業5年的「微淇甜蜜屋Weichi Sweets」自創品牌，販賣各式冰品，冰淇淋、霜淇淋、雪花冰、聖代等一應俱全，而且分量超大，很難一個人吃完，所以最適合情侶或爸媽帶小孩共食，不僅滿足口腹之欲，還能讓感情加溫。

◎愛嘗鮮快來 口味獨特超搶手

位在桃園市八德區的Mr. Gelato義式冰淇淋專賣店，是地方的排隊美食，下午2點開始營業，卻常常不到5點就銷售一空，店內的冰淇淋口味特別，開心果口味甚至能嘗到果實，香草口味的香草籽也能肉眼看見，每日的冰單都會不同，想嘗鮮的民眾一定要先上網確認口味且提早到店排隊。

◎狗狗冰淇淋 萌到捨不得吃

最近一款網路爆紅冰狗冰淇淋來自彰化縣花壇鄉「阿爸的手工餅」店，老闆謝東明結合設計師，推出多款冰狗造型，奶油貴賓狗狗活潑，巧克力沙皮狗慵懶，巧妙搭配了結霜形成天然毛絨絨樣子；讓人直呼好可愛啊！心為之融化，捨不得吃下去。

◎天天有驚喜 客製化義式冰擄客

永大義式冰淇淋店是嘉義市的銅板美食店，利用當季蔬果、鮮奶、優格，手工製作出新鮮美味的冰淇淋，因為口味變化多端，經常帶給客人驚喜，鹹蛋鮮奶、山苦瓜鹹蛋、阿里山紅茶拿鐵，意想不到的特殊口感，仍有鐵粉獨鍾。

◎3合1口感 掌上明珠點燃新火花

炎炎夏日吃冰最過癮，澎湖著名的仙人掌冰是最大特色，「澎湖23.5掌上明珠」仙人掌冰淇淋專賣店的創意冰品，激盪了視覺及味覺的全新感受。

(中時電子報)