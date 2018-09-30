康芮持續增強！中央氣象局：不排除變強颱

輕颱康芮最快會在今（30）日達到中颱規模。（取自中央氣象局）

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北部淡水、板橋今（30）日清晨溫度19.7度，是入秋以來首次降至20度以下，明後兩天天氣型態與今天類似，西半部日夜溫差大，中部以北仍有可能出現20度以下溫度。編號第25號颱風康芮，預估明天清晨至早上增強為中度颱風，但不排除今天就達到中颱規模，其外圍雲系則將從周三起影響台灣，未來不排除有成為強颱的可能。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天清晨除花東地區沿海、縱谷一帶有零星降雨，各地為多雲到晴天氣，午後南部山區則可能出現短暫降雨；西半部日夜溫差大，清晨北部的淡水、板橋已出現19.7度氣溫，白天北部、東半部高溫雖可到28至30度，但入夜以後，除南部仍有22度，中部以北將降至20度上下。

劉沛滕說，明後兩天天氣型態與今天類似，北部、東半部高溫不易超過30度，但中、南部仍有機會，入夜後氣溫則會降至20度上下，早出晚歸民眾須特別注意。

輕颱康芮今天上午11點位於鵝鑾鼻東南東方2120公里海面上，持續朝西北方向前進，劉沛滕表示，預估康芮明天清晨至早上將增強為中度颱風，但最快今天就有可能成為中颱；康芮路徑與潭美類似，但目前不確定性仍大，要等到周三才能比較確定是否撲台。

他說，康芮未來不排除有成為強颱的可能，預估周三起它的外圍雲系將開始影響台灣，北部、東北部有短暫降雨機率，周四、周五降雨會比較明顯。

(中時 )

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