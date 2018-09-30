台灣增購美國大豆　環時：民進黨舔白宮的腳

2018年09月30日 12:02 中時 林勁傑

大陸去年買入美國3000多萬噸大豆，至今陸美貿易戰爆發，大豆亦成為陸方反制主要工具。不過最近台灣派出農業訪問團赴美，承諾增購60萬噸至100萬噸的美國大豆，此舉招來中共黨媒以社評批「民進黨舔白宮的腳。」台灣購買美國大豆，源於台灣總統「蔡英文搞壞兩岸關係」，因此要以小搏大，在中美之間「玩弄某種平衡」，且擺明是要向美國主動增交保護費取悅華府。

《環球時報》昨晚發表題為「台灣增購大豆討好美國，可憐又可笑」的社評稱，台灣此舉為在陸美貿易戰「選邊站」，「給美國送錢」。「台當局這麼做不是因為仗義，而是在對美關係中毫無地位和籌碼，只能用更多更新的對美『進貢』爭取華盛頓的好感和重視，換取對方的保護承諾，以讓自己安心。」

「現在民進黨當局只能跪在華盛頓面前了，甚至匍匐著舔白宮的腳。」社評指出，台灣購買美國大豆，源於台灣總統「蔡英文搞壞兩岸關係」，因此要以小搏大，在中美之間「玩弄某種平衡」。

該文認為，台灣人口只相當於北京市的人口，根本消耗不了太多美國大豆：「就是台灣人頓頓吃豆腐，街頭小吃全變成炸臭豆腐，消費量也極其有限。」《環時》更警告，台灣外貿盈餘主要來自大陸，假如台灣「幫著外部力量打壓大陸的經濟」，有可能會招致大陸反制。

(中時 )