台北》柯P認同卡簽署人大合照 民進黨參選人不畏黨紀出席

2018年09月30日 12:24 中時 吳堂靖 、 王英豪

前民進黨員、苗栗縣議員參選人李震華也簽署認同卡。（吳堂靖攝）

高雄市議員參選人蔡宜芳特地北上，盛裝出席合照活動。（吳堂靖攝）

此次選舉參選人與台北市長柯文哲共同承諾改變政治文化，簽署認同柯文哲提出16項「開放政府、全民參與、公開透明、務實對話」政治價值，30日柯文哲競選辦公室安排參選人合影活動，一一與參選人合影。（王英豪攝）

此次選舉參選人與台北市長柯文哲共同承諾改變政治文化，簽署認同柯文哲提出16項「開放政府、全民參與、公開透明、務實對話」政治價值，30日柯文哲競選辦公室安排參選人合影活動，一一與參選人合影。（王英豪攝）

參選人穿著婚紗合照，訴求將自己嫁給選區。(王英豪攝)

台北市長柯文哲推出柯P認同卡，條列16項政治理念，作為合照、站台的重要考量，柯競辦30日集結全台43位簽署人一同合照，其中卻赫然見到民進黨籍參選人蔡蕥鍹、葉高潔出席參與，兩人大方受訪，強調自己是支持政治正確的理念，但被問到是否會受到黨的壓力，坦言「未事先向黨報備」。

柯P認同卡自8月推出，競辦統計目前全台共有43位簽署人，含括台北、基隆、彰化、台中、高雄、澎湖，其中最引人矚目的是來自新竹、苗栗的參選人蔡蕥鍹、葉高潔，兩人競選背心還印上民進黨的黨徽，竹北市民代表參選人蔡蕥鍹表示，正確的政策就需要支持，柯P認同卡內容十分有意義 ，至於是否受到黨內壓力？蔡表示「是沒有啦」，坦言還未向黨報備，先斬後奏。

民進黨籍新豐鄉民代表候選人葉高潔則表示，黨的方面當然會有壓力 ，但正確的事情就必需要做，我們本身由黨提名，很多人都是選前承諾、選後不見，對於選情有加分的事我們都會努力，期盼帶給地方不同的改變。

對於獲得民進黨背景參選人肯定，柯文哲表示，對他來講，柯P認同卡就是一個政治價值、政治信念推廣，也不要說是幫人家背書，是感謝人家認同我們的價值跟信念，願意幫忙推廣，感謝這些願意來推廣的人。

至於先前公開簽署認同卡遭到開除黨籍的參選人王致雅、遭控是詐欺犯的張凱鈞卻都未在名單內，外界也質疑篩選標準？對此，柯文哲表示，王致雅已經照過了，今天只是第一波，時間也不夠，至於後續是否會公布更多名單，柯文哲則語帶保留表示「選舉是動態的」。

(中時 )