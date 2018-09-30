為10月安倍訪問北京營造氛圍 日本外相肯定「一帶一路」倡議

2018年09月30日 12:31 中時 楊家鑫

日本外相河野太郎日前在母校美國華盛頓喬治城大學發表演講時強調日本和大陸、俄羅斯建立長期關係的重要性，並肯定了大陸的「一帶一路」倡議，認為若能符合透明開放的國際標準，將具有巨大潛力。外界普遍認為，河野此舉是為了在首相安倍晉三10月訪華前，奠定改善中日關係的基調。

日本時事通訊社29日報導指出，河野太郎演講時表示，如果能符合透明和開放的國際標準，中國的「一帶一路」倡議就具有國際合作的巨大潛力，並能和日本首相安倍晉三宣導的「自由開放的印太戰略」步調一致。

日本共同社則報導稱，河野提到「一帶一路」倡議時，表達了「歡迎為全球帶來良性影響的中國」的立場。同時還提及正在協調的安倍訪華行程，彰顯中日關係改善之態。他說，為實現和平、穩定與繁榮，「日中兩國共同肩負著很大責任」。

日本首相安倍此前在聯合國大會上發言時表示，將於10月訪問大陸，後續還將邀請大陸國家主席習近平訪問日本，希望「為兩國關係，以及地區增添決定性的穩定軸心」。

據悉，10月23日是中日和平友好條約生效40周年，安倍希望在此期間訪華，旨在推動中日關係改善。而這將是自前首相野田佳彥於2011年12月訪華以來，日本首相時隔7年專程訪華。

日媒報導稱，安倍此次訪華預定從10月23日開始，到25日結束，一共三天兩夜。他將於23日下午抵達北京，出席中日和平友好條約生效的慶祝活動並發表講話。

(中時 )