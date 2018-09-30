MLB》離開馬林魚變無敵超人 葉利奇挑戰3冠王

釀酒人外野手葉利奇對老虎隊敲出全壘打。(美聯社)

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中時電子報

國聯MVP呼之欲出了嗎，釀酒人外野手葉利奇(Christian Yelich)本季吞下大力丸，繳出0.324打擊率、36支全壘打、109打點、0.599長打率、0.998攻擊指數全是生涯新高，並且其中4項數據是國聯打者之冠！

雖然國聯打者整體不比美聯，但是26歲的葉利奇幾乎5冠王的成績仍然太恐怖了，他本季還締造兩次「完全打擊」，這些數據他只出賽145場就做到了。

最扼腕的大概是他老東家馬林魚，他們起初不想賣葉利奇，最後拿他去換了釀酒人的頂級新秀。當時這筆交易並不吃虧，豈料葉利奇離開馬林魚之後居然比哈波(Bryce Harper)還神勇，令魚軍悔不當初。而且比起索價4億美元的哈波，葉利奇的合約只有7年4957萬美元而已。

無論如何，傳統的3冠王指標仍是打擊率、全壘打、打點，葉利奇確定可摘下打擊王，全壘打王目前和其他人並列，打點方面稍稍落後小熊拜耶茲(Javier Baez)。例行賽只剩下最後一場，如果葉利奇能敲出1發3分炮，就有機會成為81年來首位國聯打擊3冠王。

(中時電子報)

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