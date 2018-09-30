台中被虐女嬰下體挫傷 母稱「跳舞摔傷」

死亡女嬰出生1年半，模樣白胖可愛，疑遭施虐致死，來不及長大。（翻攝網路）

友善列印
中時
王女與白胖健康的女兒合照。（翻攝網路）
王女與白胖健康的女兒合照。（翻攝網路）
匿名者爆料女童疑遭施虐死亡，並提供院方診斷書，載明下體有挫傷。(翻攝臉書)

小小生命來不及長大！台中1歲潘姓女嬰29日晚間因休克被家人送醫，急救後宣告不治，院方檢查發現女童全身有多處擦挫傷，且外生殖器有挫傷情形，懷疑遭施虐致死，依規定通報相關單位；警方接獲通報，已報請檢察官相驗，確認女童死因。

台中女嬰疑遭母親同居人施暴 搶救3小時後不治

台中警方表示，凌晨接獲院方轉報，疑似有虐童致死案件，初步調查，死亡女嬰和王姓母親及其吳姓同居人同住，女嬰昨晚被送到到台中清泉醫院急診，身上多處擦挫傷及瘀青，急救3小時後不治。

王女向警方供稱，當時她在住處後院洗衣服，女兒與同居人在客廳看電視，她聽到哭鬧聲，到客廳查看，發現女兒神情和平常不一樣，急忙騎摩托車載女兒到醫院急診。

對於女嬰身上多處傷勢，有匿名者在臉書社團爆料指出，女嬰疑遭母親同居人家暴，導致搶救無效身亡，並附上醫院診斷證明書，文件上載名死者身上多處外傷，肝臟、脾臟損傷，外生殖器也有挫傷情形。

對此王女及吳男都否認動手，王女送小孩就醫時，向院方說是小孩練跳舞摔傷，吳男則聲稱是女童外傷是之前不慎跌倒所致。據了解，死亡女嬰是王女與前夫所生，王女目前無業，和打零工維生的吳男同居1年多。

女嬰遺體已經送到台中市立殯儀館，30日10時由檢方會同法醫相驗，釐清確切死因，現場媒體追問家屬一律不回應，拒絕一切訪問。

(中時 )

酒駕釀禍 機車騎士自撞喪命 軍人上約砲APP想「進一步互動」 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。