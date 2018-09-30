台中被虐女嬰下體挫傷 母稱「跳舞摔傷」

2018年09月30日 12:27 中時 王文吉

王女與白胖健康的女兒合照。（翻攝網路）

王女與白胖健康的女兒合照。（翻攝網路）

匿名者爆料女童疑遭施虐死亡，並提供院方診斷書，載明下體有挫傷。(翻攝臉書)

小小生命來不及長大！台中1歲潘姓女嬰29日晚間因休克被家人送醫，急救後宣告不治，院方檢查發現女童全身有多處擦挫傷，且外生殖器有挫傷情形，懷疑遭施虐致死，依規定通報相關單位；警方接獲通報，已報請檢察官相驗，確認女童死因。

台中警方表示，凌晨接獲院方轉報，疑似有虐童致死案件，初步調查，死亡女嬰和王姓母親及其吳姓同居人同住，女嬰昨晚被送到到台中清泉醫院急診，身上多處擦挫傷及瘀青，急救3小時後不治。

王女向警方供稱，當時她在住處後院洗衣服，女兒與同居人在客廳看電視，她聽到哭鬧聲，到客廳查看，發現女兒神情和平常不一樣，急忙騎摩托車載女兒到醫院急診。

對於女嬰身上多處傷勢，有匿名者在臉書社團爆料指出，女嬰疑遭母親同居人家暴，導致搶救無效身亡，並附上醫院診斷證明書，文件上載名死者身上多處外傷，肝臟、脾臟損傷，外生殖器也有挫傷情形。

對此王女及吳男都否認動手，王女送小孩就醫時，向院方說是小孩練跳舞摔傷，吳男則聲稱是女童外傷是之前不慎跌倒所致。據了解，死亡女嬰是王女與前夫所生，王女目前無業，和打零工維生的吳男同居1年多。

女嬰遺體已經送到台中市立殯儀館，30日10時由檢方會同法醫相驗，釐清確切死因，現場媒體追問家屬一律不回應，拒絕一切訪問。

(中時 )