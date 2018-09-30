當眾呼麻慘了！馬斯克被罰2000萬 辭特斯拉董事長

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克與美國證券管理委員會達成和解，同意離任董事長職位，並裁罰2,000萬美元罰款。（路透社）

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中時電子報

曾在網路直播節目上公然呼麻的電動車大廠特斯拉（Tesla Motors）執行長馬斯克（Elon Musk），這回真的被盯上了！先前美國證管會針對特斯拉擬下市一案控告馬斯克證券詐欺罪，29日傳出馬斯克已同意和解，代價是請辭特斯拉董事長職位並支付2,000萬美元罰款。

美國證券管理委員會（SEC）29日發表聲明指出，與馬斯克簽署的和解協議仍須獲得法院批准，屆時馬斯克須於45天內請辭特斯拉董事長職位，馬斯克個人與特斯拉須分別支付2,000萬美元罰款。

SEC表示，馬斯克仍留任執行長，不過未來三年內將不能再回鍋擔任董事長一職，而是由獨立董事長取代，另外將任命兩名獨立董事以及組成委員會監督馬斯克言行。

馬斯克8月初在個人推特上宣布特斯拉擬私有化，17天後又宣布放棄下市計畫，重挫公司股價，造成投資人鉅額損失，SEC因此針對此事件展開調查，並指控馬斯克犯了證券詐欺罪名。

根據美國財經媒體《CNBC》報導，SEC主席克雷頓（Jay Clayton）在聲明中表示，公司高層在發表言論時必須確保該言論會否導致投資人判斷錯誤。調查結果顯示，馬斯克清楚知道這筆交易充滿不確定因素，「他忽略不談交易價格、潛在合作夥伴等細節，顯示此番言論沒有任何事實基礎。」

儘管SEC要求馬斯克離開董事長職位，不過仍保有他執行長一職，根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，熟悉SEC執法部門的律師杜堡（Jay Dubow）表示，證管會的判決相當「不尋常」，執行長的角色絕對能比董事長參與更多公司內部運作，他推測，SEC或許認為馬斯克一旦離任執行長，會再重挫特斯拉股價，對投資人造成更多傷害。

(中時電子報)

文章來源：SEC settles charges with Tesla's Elon Musk, will remain as CEO but relinquish chairman role and pay stiff fine

文章來源：Elon Musk agrees to pay $20 million and quit as Tesla chairman in deal with SEC

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