台北》姚文智赴日演說 若當選市長將參加聯合國宣達團

2018年09月30日 12:42 中時 郭建伸

民進黨台北市長候選人姚文智今在日本發表演講，除了抨擊中國大陸打壓台灣外，也重批對手台北市長柯文哲「變來變去，沒有中心思想」，未來還不知道要如何「黑白搞」。姚文智也強調，台北被上海雙城論壇綁住，若他當選市長，將致力與東京、首爾、洛杉磯等別國首都舉行論壇，並用市長身份去參加聯合國宣達團，讓「半個外交部長」也發揮功能。

姚文智這一兩天赴日，並於今天出席「世界台灣同鄉聯合會」年會暨日本後援會活動，發表「保衛國家首都」演講，僑委會委員長吳新興、貿協副董事長莊碩漢、前民進黨主席姚嘉文等都應邀出席。

姚演講前，「全日本台灣連合會」會長趙中正則讚許姚「禁掛五星旗」的諾言，強調他是一位敢向中國大陸「說no」的市長候選人。

姚文智說，他跟別的候選人不一樣，就是他堅持台北是國家首都，是台灣台北，「這是一輩子都不會改變」。談及選舉對手、國民黨候選人丁守中，姚說，丁最近竟然自爆跟共親團很好，但過去連戰還會趴吻土地、馬英九也會說台灣前途由2300萬人由人民決定，「我第一次遇到國民黨候選人跟共青團很好」。

話鋒一轉，姚則開始批評柯文哲，不過他絕口不提柯的名字，只講柯是「現任市長」。姚抨擊，過去無私替柯站台，但他當市長後竟然在巴拿馬斷交後一週去上海說「兩岸一家親，床頭吵床尾和」；柯四年前說國民黨是外來政權，但最近這幾天卻說中國大陸發行的居住證是「綠卡」。

姚痛批，柯文哲可以變來變區，說好聽是沒又中心思想，但坦白說就柯自己所言的「養虎為患」。姚也自嘲，就是包含他在內的人牽成柯當市長，直言國民已經被看破手腳，但柯未來不知道要如何「黑白搞」。

姚文智也表示，紐約的朋友今年都邀他去參加聯合國宣達團，但他承諾若當選，明年將以市長身份去紐約參加台灣入聯宣達團，表示大家都忘記首都市長多好用，「首都市長等於半個外交部長」，強調市長可以替大家拚得有很多。

(中時 )