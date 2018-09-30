新北市長候選人侯友宜、議員候選人陳偉杰首發成立聯合競選總部

2018年09月30日 12:31 中時電子報 綜合報導

新北市長候選人侯友宜與新北市第一選區(淡水、八里、三芝、石門)議員候選人陳偉杰聯合競選總部在(29日)周六上午十時熱鬧成立，一開場戰鼓齊鳴、祥獅獻瑞，預祝侯友宜、陳偉杰高票當選，齊心合力，為新北居民守護幸福家園！

陳偉杰是國民黨唯一徵召參選的菁英青年，也顯示國民黨對青年力量的重視。陳偉杰擔任過立法委員林德福、劉盛良助理，熟悉地方服務，政治經驗豐富，林德福、劉盛良也特別來到現場，對陳偉杰表達支持肯定。

此次投入新北市第一選區(淡水、八里、三芝、石門)選戰，陳偉杰全力以赴，接棒蔡葉偉議員的託付，用行動力證明參選決心！他沒有政治家族資源，清白參選，用踏實、真誠的服務熱情感動許多鄉親選民！

29日是侯友宜、陳偉杰聯合競選總部成立大會，包括國民黨副主席郝龍斌、新北市副市長李四川以及新北市前縣長周錫瑋都到場助陣，向新北市第一選區居民懇託支持陳偉杰，「他是接棒者，不能輸！國民黨必須守住陳偉杰淡水的關鍵席次！ 」。

同樣也是接棒者的新北市長候選人侯友宜也在十一點抵達聯合競選總部，授予陳偉杰戰旗，侯友宜表示，雖然因潭美颱風影響天候不佳，但也象徵「風雨生信心」，陳偉杰要接棒守住淡水席次，讓國民黨力拼議員過半數！

另外與陳偉杰友誼深厚的國民黨中央委員連勝文也跨區站台，他看到陳偉杰一路以來的努力，始終不變的服務熱情，也懇請鄉親給年輕人機會，支持陳偉杰！同時他也致贈包粽籃，預祝陳偉杰高票當選！

(中時電子報)