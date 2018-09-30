大陸高層喊話支持民企發展 陸媒：民企穩定，大陸經濟也就穩了

2018年09月30日 12:41 中時 楊家鑫

中美貿易戰火考驗兩國經濟體質，針對大陸國家主席習近平與總理李克強接連發聲強調「支持民營企業發展」，中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」刊文稱，由於近來「民企退場論」甚囂塵上，尤其在產業結構改革過程中，民企受到的影響比國企更大，致使民間企業家人心惶惶。最高領導人的喊話是為了給民企發「定心丸」，人心思變，人心亦求穩，心穩就無懼外部波動，民營經濟穩了，中國經濟也就穩了。

中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」刊登「最近，中央最高層密集向民企喊話」文章指出，習近平27日強調，黨中央毫不動搖地鼓勵、支持、引導、保護民營經濟發展；李克強28日說，「還會出台更多政策，給民營企業更加良好穩定的市場預期。」

為何在近來大陸最高層頻頻喊話支持民營企業？文章指出，大陸民企貢獻了全大陸50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的創新、80%以上的城鎮就業和90%以上的企業數量。在當前內外形勢錯綜複雜，經濟發展承受巨大壓力，不少民營企業陷入經營困境，正處於轉型爬坡的攻堅之時，「民營經濟退場論」卻甚囂塵上，這無疑讓民營企業家心神不定。

文章稱，數十年前，在探索社會主義經濟時，大陸一度大規模改造、消滅民營經濟，即便如今，每想起其帶來的陰影仍不免讓人心有餘悸。然而，這樣的時代早已翻篇，曾經的悲劇不應再上演。

文章指出，在此敏感時間，大陸最高層領導快速回應民間呼聲，一錘定音，給民企發下定心丸。這也是再次確認，大陸改革開放的方向不會變，支持民營經濟發展的態度不會變。

文章強調，人心思變，人心亦求穩。人心穩了，該花的錢敢花，消費就升級，內需就穩定，就無懼外部的異常波動；預期定了，該投的錢敢投，投資就動力澎湃，創新轉型自然就會加速。可以說，「民營經濟穩了，大陸經濟也就穩了」。

(中時 )