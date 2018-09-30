老人家常吃剩食 大學生找家樂福參與銀髮及剩食議題

台大和台師大學生組成「MAGNI5」團隊，討論銀髮及剩食議題。（林志成攝）

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台大學生組成「Guerrero」團隊，討論「男性育兒」議題。（林志成攝）

台大和台師大的5位學生組成「MAGNI5」團隊結合銀髮及剩食議題，暑假期間到荷蘭、德國及比利時等地拜訪相關機構，他們返國後提出與家樂福合作，由他們提供醜蔬果或即將到期而未售出的食材，再由者長擔任廚師，透過烹飪過程增進長者與青年的互動與瞭解。

教育部青年署今天舉辦「青探國際－Young飛全球行動計畫返國分享會」，邀請經過一連串的培訓及密集討論，前往13國146個國際組織探訪永續發展議題後，即將在台灣執行推動執行方案的21個團隊，分享於全球的研習收穫。

「MAGNI5」團員、台大財金系學生盧品潔說，他們到荷蘭參訪了荷蘭第一間青銀共居的養老院，那裡住了150個85歲以上的長者，建築重新改裝後，空出了一些空間讓6個大學生免費住宿，但一個月要騰出30個小時與長者聊天、相處，效果很好；此外，他們也參訪了荷蘭、德國及比利時的剩食餐廳，瞭解他們如何運作。

盧品潔說，他們回國後，決定推動「孫仔，緊來呷飯」、「手作教學動次動」活動，由長輩當廚藝教室的老師，教導年輕人做菜並和他們共食；同時他們也提案和家樂福合作，希望提供醜蔬果或即將到期而未售出的食材，成為他們推廣銀髮及剩食議題的伙伴。

台大政治系和哲學系的4位同學則組成「Guerrero（西班牙語，勇者之意）」團隊，到瑞典及丹麥瞭解男性育兒經驗，回國後，他們將推組成網路社群、辦展覽及講座，推動「男性也有育兒義務」的觀念。

「Guerrero」團隊成員、台大政治系學生劉克賢表示，台灣還是存在著職場中的懷孕歧視，還有家庭中親子關係疏離，其中一個原因可歸跟於家庭中的家務分工不平均。他們到瑞典時，看到許多爸爸推著嬰兒車在路上，「男性育兒」的觀念在這國家相當普及。

劉克賢說，在瑞典，當一個小孩出生時，政府強迫爸爸、媽媽各要請2個月育嬰假來育兒，之後還有薪水打8折的480天育嬰假讓父母親自行選擇要不要請，在這樣的氣氛下，瑞典的父母同時肩負起育兒的責任。

(中時 )

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