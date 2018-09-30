台北》認同卡夯 柯P：好聽的歌聽久了大家會喜歡聽

2018年09月30日 12:43 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲推出柯P認同卡，條列16項政治理念，作為合照、站台的重要考量，柯競辦30日集結全台43位簽署人合照，由於認同卡條件嚴苛，發行之初不被看好，被認為「曲高和寡」。柯文哲今受訪表示，沒有啦！好聽的歌久了大家還是會喜歡聽！

柯文哲會前受訪，被問及現場來的43位參選人都認識嗎？柯坦言大部分都不熟，不過作為一個參選人，不可能每一個人都認識，因此由副市長鄧家基、陳景峻、民政局長藍世聰和競選辦公室主任黃建興，成立一個篩選委員會，成員背景含括藍、有綠、有公民團體，然後再去跟簽署者對話、面試，挑選出符合政治價值理念推廣。

由於今天副市長鄧家基陪同柯出席議員參選人林瑞圖競選總部成立大會，對此，柯文哲緩頰，鄧兼任府會聯絡，現任議員要聯絡本來就他工作，有些不是現任的，但因鄧家基當過兩屆台北市議員 ，人活在世界上 還是有朋友、同事，甚至同一個教會同一個廟宇，人活在世界上政黨不是唯一的決定因素。

外界質疑副市長、局長等人還協助選務工作，行政不中立？柯則說，副市長還是政務官，且也不是在上班時間幫忙，是利用每週一個晚上聚集，把他交代的事情做一個處理。所以是義務幫忙？柯沒有正面回應，只說「副市長還是政務官，也是要幫忙。」

(中時 )