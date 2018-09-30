丁守中當一日店長 文青風愛台北生活館下午開幕

北市長參選人丁守中。（丁守中辦公室提供）

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中時電子報
綜合報導

選戰步入倒數階段，如何接地氣、吸引年輕族群認同成為國民黨台北市長參選人丁守中的重要課題。為走出另類選戰的新路，丁陣營位於東區的「愛台北生活館」也將在今天下午開幕，不同於一般競選總部，改以理念交流的沙龍與策展空間做為賣點，以沖淡政治味。丁守中下午也將扮演「一日店長」，親自挑戰烘烤他Q版頭像造型的雞蛋糕給民眾分享，做為開幕活動。

「愛台北生活館」位於忠孝東路4段的龍門大廈1樓，也就是眾人口中的「台北未來館」，係由郝龍斌市長期間的前文化局長劉維公設計，雖然空間不大，但是因為周邊有許多年輕人聚集，又是著名商圈，位於捷運地下街出口旁，所以雖然空間不大仍雀屏中選。

今天下午的開幕活動除了由丁守中親自烤雞蛋糕，現場還有氣球達人做氣球、插畫家親繪人像，主打文創風格。將來也會在館內撥放城市未來願景影片。館內還有一輛烤雞蛋糕的小推車，也是由丁辦的年輕幕僚設計，非常吸睛。未來也將規畫陸續規劃活動，走向社區、人群，幫丁守中造勢。

丁守中辦公室發言人詹為元也說，愛臺北生活館是間理念交流的沙龍，未來希望透過系列策展與講座，讓更多朋友看到丁守中對市政的擘畫與願景，還有許多競選小物，並增加在年輕族群面前的曝光率。也歡迎各界一同分享這個政治味淡一點，文創味濃一點的自由空間。

(中時電子報)

邀請卡。（丁守中辦公室提供）
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