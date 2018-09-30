油價漲勢未歇 汽、柴油同步漲價0.5元

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國際油價漲勢未歇，國內汽、柴油價格跟進續揚。中油宣布，周一（1）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.5元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升30.0元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升28.2元。

中油表示，沙、俄兩大產油國暫不願配合美國增產，且美國禁運伊朗石油立場堅定，國際油價聞訊大漲。依浮動油價機制計算，本週95無鉛汽油應調零售價32元，超過30元，依據經濟部5月11日公布之油價平穩機制，由中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.5元。

美國對伊朗的原油制裁11月生效，市場預期原油供給將減，帶動布蘭特原油衝破每桶80美元，站上2014年來新高。

在美國無意釋出戰備儲油、石油輸出國組織(OPEC)月底會議對增產議題未有表態，刺激油價走升，紐約商品期貨交易所(NYMEX)近(11)月西德州中級(WTI)原油期貨9月27日上漲0.55美元，收72.12美元。

美國能源部長宣稱，川普政府不考慮動用戰備儲油(SPR)來抵銷即將到來的伊朗制裁供給衝擊，而是依靠全球主要生產商來保持市場穩定，包括伊拉克、沙烏地阿拉伯及科威特都擁有迅速增產的空間。

分析師指出，沙國需要油價在80美元，同時也不能低於70美元，此為其管理市場的目標。沙國未要求OPEC增產，是因許多油國沒有多餘產能，不大可能立刻增產，協議達成希望渺茫；不過，據傳沙烏地阿拉伯準備好增產55萬桶原油，實際情況將視需求而定，要是需求明確、供給也會隨之提高。

OPEC最新報告預測，以美國為首的非OPEC國家，2019年日均產出將增加240萬桶，但全球需求只會增加150萬桶，明年原油庫存可能大增，連帶牽制油價走勢。

(工商 )

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