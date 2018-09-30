景氣低迷信心低 丁守中：加強招商引資 加速推捷運推都更

2018年09月30日 12:37 中時電子報 綜合報導

選戰日趨白熱化，各陣營均嚴陣以待。針對民眾憂慮社會消費信心低落，經濟低迷等問題，國民黨台北市長參選人丁守中強調，台北市身為台灣領頭羊，必須在加強招商引資上有所突破，並且透過增加容積獎勵等方式加速推動都更，同時該規劃蓋執行的捷運路線也必須立刻去做；以提高台北的競爭力，改善整體經濟。

丁守中也批評，台北市政柯文哲執政三年多，台北市招商引資大倒退，嚴重落後國際各主要城市，同時都市更新牛步化、反商的結果導致BOT包不出去、捷運不擴建，讓市政停滯不前，也導致台北市的競爭力一落千丈，需要立刻改變。

丁守中今天接受媒體訪問時做了以上表示。他也強調，柯文哲說他與夾娃娃機有仇，但事實是他和夾娃娃機沒有仇，但他對景氣低迷，百姓窮忙有仇，尤其許多著名的銀行和飯店都撤出台北了，倒店越來越多，加上軍公教的薪資減少，大家的消費力都降低了。市府應該深自檢討，拿出對策。

他並強調，台北市有40萬戶老舊公寓，如果發生地震，後果不堪設想。應該由營造業帶起大型都更，市府也該積極推動防災都更。但是柯文哲一年才發出203張建照，對比馬郝時期過去一年就發出4000張建照實在差太多。此外，包括內湖區、文山區交通問題嚴重，基層對捷運有強烈需求，但四年下來，柯文哲為了省錢還是不做，難怪塞車問題難解，城市競爭力就會下滑。

丁守中也說，關於都市更新，柯文哲做了一些假象，但離落實還差得遠。就拿柯文哲家幾步路的東門市場，這麼老舊，天花板都爛了，還沒有更新，和他四十年前當學生的時候依然是這樣。所以不用再期待柯文哲了。

(中時電子報)