翻拍大馬前首相貪汙弊案 楊紫瓊被狂轟：機會主義牆頭草

2018年09月30日 12:44 中時電子報 吳品瑤

曾出演「龐德女郎」、拍李安執導的《臥虎藏龍》再度揚名國際的巨星楊紫瓊，近來演出好萊塢夯片《瘋狂亞洲富豪》再度爆紅，而她除了接戲，也嘗試幕後工作，近來她將擔綱電影《鯨吞億萬》監製，翻拍大馬前首相納吉所涉之「一馬(1MDB)」貪汙弊案，沒想到楊紫瓊因此被外界大罵是「牆頭草」，其中不乏知名單位高層。

楊紫瓊將擔綱新電影《鯨吞億萬》監製，然身為馬來西亞人並受過多次國家冊封的她，2013年曾出席「首相與您有約」晚宴，甚至公開力挺當時的執政黨領袖納吉，還幫他拉票，沒想到如今卻要推出關於他涉貪汙案的翻拍電影，讓反貪污及朋黨主義中心執行總監Cynthia Gabriel怒極，轉貼了楊紫瓊的IG相關照片，大罵她是「cheap opportunists(低級機會主義者)」，痛呼新馬來西亞不該有她立足的地方。

陽紫瓊與其監製的新片飽受輿論壓力，也有相當多網友看不下去，跳出來狂酸她是「opportunists lalang(機會主義牆頭草)」，直呼她參與「一馬弊案」電影簡直是「甩馬來西亞一巴掌」，甚至有人標籤她是「CrazyRichLalang(瘋狂富豪牆頭草)」，而馬來西亞婦女、家庭及社會發展部副部長楊巧雙也發文暗批楊紫瓊：「Not all Yeohs are created equal.(不是每個姓楊的都一樣)」。

(中時電子報)