基隆》謝立功競總成立　馬吳郝大咖雲集齊站台

國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部今（30）日正式成立，國民黨主席吳敦義將戰旗交給謝，盼年底選戰獲勝，為基隆「立功」。（張穎齊攝）

友善列印
中時
國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部今（30）日正式成立，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九等人為謝站台。（張穎齊攝）
國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部今（30）日正式成立，台南市黨部主委謝龍介拿出「秘雕」為謝站台，說學逗唱的方式逗樂大家。（張穎齊攝）
國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部今（30）日正式成立，現場「凍蒜」聲不斷，支持者拿著國旗聲援吶喊。（張穎齊攝）
國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部今（30）日正式成立，現場約有1500名支持者前往聲援。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部今（30）日正式成立，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄、國民黨副主席郝龍斌、台南市黨部主委謝龍介、多名黨團立委都出席站台，輪流上台致詞替謝立功加油打氣，也分別授予船舵、披掛彩帶、船長帽等物品，象徵「基隆啟航」。

馬英九表示，謝立功曾擔任過移民署長，都把辦公室當作自己的家，謝更在基隆工作、結婚生子，4年前臨危受命參選基市長，現在是第2次出來，希望鄉親幫助謝完成為基隆市民服務的願望，現在選舉剩下55天，我們會持續幫謝拉抬，現在謝的聲勢有往上升中，只要謝邀他來，他的行動就會配合謝的需要。

「要求基隆市長林右昌表態是否支持深澳燃煤電廠，不要閃躲！」馬英九說，謝立功態度很明確，為了民眾健康，不贊成燃煤電廠，另外他之前就提過重啟核四、以核養綠，但民進黨政府已將燃料棒運往國外，終結核電，但為了不讓基隆空品惡化，他全力支持謝，為基隆立功。

吳敦義表示，謝立功在擔任移民署長任期5年內，和54個國家簽訂了免簽證，帶領移民署得到行政院「最佳服務品質獎」，先前已經為中華民國立過功，至次希望這次謝能為基隆再立大功。

謝立功則表示，4年前藍軍因分裂而喪失民心，失去執政機會，藍軍沒有埋怨的本錢，也沒有悲觀的權利，年底的選舉，是藍軍生死存亡的關頭，立功和每一位藍軍市議員候選人都是生命共同體，我們藍軍一定要團結，並把對蔡英文政府的憤怒化成力量，化成每一張選票，贏回基隆。

(中時 )

景氣低迷信心低 丁守中：加強招… 英國影子脫歐大臣赴台 關切上月…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。