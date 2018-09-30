基隆》謝立功競總成立　馬吳郝大咖雲集齊站台

2018年09月30日 12:45 中時 張穎齊

國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部今（30）日正式成立，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九等人為謝站台。（張穎齊攝）

國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部今（30）日正式成立，台南市黨部主委謝龍介拿出「秘雕」為謝站台，說學逗唱的方式逗樂大家。（張穎齊攝）

國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部今（30）日正式成立，現場「凍蒜」聲不斷，支持者拿著國旗聲援吶喊。（張穎齊攝）

國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部今（30）日正式成立，現場約有1500名支持者前往聲援。（張穎齊翻攝）

國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部今（30）日正式成立，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄、國民黨副主席郝龍斌、台南市黨部主委謝龍介、多名黨團立委都出席站台，輪流上台致詞替謝立功加油打氣，也分別授予船舵、披掛彩帶、船長帽等物品，象徵「基隆啟航」。

馬英九表示，謝立功曾擔任過移民署長，都把辦公室當作自己的家，謝更在基隆工作、結婚生子，4年前臨危受命參選基市長，現在是第2次出來，希望鄉親幫助謝完成為基隆市民服務的願望，現在選舉剩下55天，我們會持續幫謝拉抬，現在謝的聲勢有往上升中，只要謝邀他來，他的行動就會配合謝的需要。

「要求基隆市長林右昌表態是否支持深澳燃煤電廠，不要閃躲！」馬英九說，謝立功態度很明確，為了民眾健康，不贊成燃煤電廠，另外他之前就提過重啟核四、以核養綠，但民進黨政府已將燃料棒運往國外，終結核電，但為了不讓基隆空品惡化，他全力支持謝，為基隆立功。

吳敦義表示，謝立功在擔任移民署長任期5年內，和54個國家簽訂了免簽證，帶領移民署得到行政院「最佳服務品質獎」，先前已經為中華民國立過功，至次希望這次謝能為基隆再立大功。

謝立功則表示，4年前藍軍因分裂而喪失民心，失去執政機會，藍軍沒有埋怨的本錢，也沒有悲觀的權利，年底的選舉，是藍軍生死存亡的關頭，立功和每一位藍軍市議員候選人都是生命共同體，我們藍軍一定要團結，並把對蔡英文政府的憤怒化成力量，化成每一張選票，贏回基隆。

(中時 )