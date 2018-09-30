新北第13座！三鶯國民運動中心啟用

2018年09月30日 12:53 中時 葉德正

三鶯國民運動中心30日啟用，新北市長朱立倫前往體驗。（葉德正攝）

三鶯國民運動中心30日正式啟用，建物外觀繽紛由色塊拼貼設計，戶外帶狀綠地則是槌球場，硬體設有地方特色運動項目角力及柔道練習場，並引進空中舞躍課程讓民眾搶先體驗，新北市長朱立倫30日到場體驗，邀市民揪團來運動，全館設施30日起至10月13日每日上午8時至晚上8時免費體驗。

朱立倫表示，新北市自2011年起規畫共17座國民運動中心及運動公園，今天啟用第13座三鶯國民運動中心，未來將陸續完成林口、新店、五股及瑞芳，目前全市運動中心服務近3300萬人次，其中公益服務近295萬人次。

2017年台灣指標民調公布「新北市建設滿意度民調」，國民運動中心高達7成4滿意度，為全新北最高，更帶動新北市規律運動人口達3成5，成為六都第一。

三鶯國民運動中心執行長鍾任翔表示，新北市國民運動中心「一館一特色」，館內特別設置當地中小學體育發展特色的角力及柔道練習場。課程部分，率先引進空中舞躍（Bungee Dance），為全台國民運動中心首創，該課程由泰國傳入，是以攀岩吊帶及進口彈力繩為單點支撐，結合空中瑜珈、韻律有氧等動作混和難度再升級，核心肌群跟平衡感是兩大重點，消耗的熱量還比踩飛輪來的多。

體育處表示，試營運期間，全館運動設施均免費提供體驗，同時規劃一系列免費體驗課程，鼓勵大家一起動起來，揪團體驗嶄新、優質的運動場館及專業服務，還有全新北國民運動中心皆有週二樂齡日及公益時段，歡迎三鶯地區的銀髮長者運動人口，一起作伙動健康。

(中時 )