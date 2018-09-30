軍人上約砲APP想「進一步互動」 5天71萬飛了

大陸交友約砲APP「外緣」，被指控暗藏詐騙陷阱。（取自網路）

友善列印
中時

警政署165反詐騙專線發現，許多大陸交友APP暗藏詐騙陷阱，桃園27歲李姓職業軍人透過交友APP「外緣」，與陌生女網友聊天，對方主動贈送高價虛擬禮物，向他誆稱只要買虛擬禮物回贈，就可提升會員權限，能「進一步互動」，花費日後可向網站申請退款，誘使李不斷砸重金，短短5天被騙走新台幣71萬元。

警方指出，日前李男休假在LINE上遇到陌生正妹搭訕，兩人相談甚歡，女子表示下載交友APP「外緣」，有更多互動功能可玩，等李男加入會員後，她先主動贈送高價虛擬禮物，聲稱網站規定雙方需不斷互贈禮物，才能提升好感等級跟使用權限。

該女子告訴李，只要雙方互贈等價禮物，就可申請退款，李不疑有他，陸續刷卡購買數十個虛擬禮物給對方，刷爆4張信用卡後才發現根本無法退費，LINE也遭到對方封鎖，氣得報警。

刑事局預防科表示，網路交友盛行，一些來路不明的境外交友APP、交友網站暗藏詐騙陷阱，受害者大多是被陌生網友搭訕引誘前往加入會員，付出高額入會費或購買高價虛擬禮物，誤以為可退費，投入大筆金錢才發現全是謊言，向網站客服投訴卻沒有下文，且因網站設在境外，導致民眾求助無門。

警方呼籲民眾上網交友提高警覺，對於交友平台的收費、退費機制應仔細了解，切勿僅憑陌生網友片面之詞，就貿然投入金錢，以免交友不成先破財。

(中時 )

台中被虐女嬰下體挫傷 母稱「跳… 賠慘了！北宜公路重機騎士自摔 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。