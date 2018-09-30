軍人上約砲APP想「進一步互動」 5天71萬飛了

2018年09月30日 12:58 中時 胡欣男

警政署165反詐騙專線發現，許多大陸交友APP暗藏詐騙陷阱，桃園27歲李姓職業軍人透過交友APP「外緣」，與陌生女網友聊天，對方主動贈送高價虛擬禮物，向他誆稱只要買虛擬禮物回贈，就可提升會員權限，能「進一步互動」，花費日後可向網站申請退款，誘使李不斷砸重金，短短5天被騙走新台幣71萬元。

警方指出，日前李男休假在LINE上遇到陌生正妹搭訕，兩人相談甚歡，女子表示下載交友APP「外緣」，有更多互動功能可玩，等李男加入會員後，她先主動贈送高價虛擬禮物，聲稱網站規定雙方需不斷互贈禮物，才能提升好感等級跟使用權限。

該女子告訴李，只要雙方互贈等價禮物，就可申請退款，李不疑有他，陸續刷卡購買數十個虛擬禮物給對方，刷爆4張信用卡後才發現根本無法退費，LINE也遭到對方封鎖，氣得報警。

刑事局預防科表示，網路交友盛行，一些來路不明的境外交友APP、交友網站暗藏詐騙陷阱，受害者大多是被陌生網友搭訕引誘前往加入會員，付出高額入會費或購買高價虛擬禮物，誤以為可退費，投入大筆金錢才發現全是謊言，向網站客服投訴卻沒有下文，且因網站設在境外，導致民眾求助無門。

警方呼籲民眾上網交友提高警覺，對於交友平台的收費、退費機制應仔細了解，切勿僅憑陌生網友片面之詞，就貿然投入金錢，以免交友不成先破財。

(中時 )